Españoles, Puigdemont ha vuelto.

No, claro, no ha vuelto a España. Qué va a volver. Éste no vuelve mientras no tenga asegurada la inmunidad como parlamentario, que es lo que él espera que le reconozca un tribunal europeo de aquí a dos meses.

Puigdemont ha vuelto a nuestras vidas

Puigemont ha vuelto a dar discursos. Ha vuelto a nuestras vidas. Ha vuelto a la vida. De la mano del adelgazamiento que Sánchez le ha hecho a nuestro Código Penal y que libra al evadido de un delito, la sedición, por el que le podían haber caído hasta trece años de cárcel. El primer día con el Código vaciado en vigor y ya está Puigdemont sacando pecho contra el Estado español, contra el Supremo y contra Esquerra Republicana, seguimos para bingo.

Está siendo enternecedor el empeño de la Moncloa en hacernos creer que el juez Llarena le ha dado la razón al Gobierno y que Puigdemont está rabiando porque ve que su juicio en España se acerca. Mire: ni lo uno, ni lo otro.

Llarena no ha retirado la acusación por sedición, se la han retirado

El juez Llarena no ha cambiado de criterio ni ha reconocido que en Cataluña no se produjo una sedicion, en contra de la chatarra propagandística que se pone en circulación desde algunos círculos. Llarena no ha retirado la acusación por sedición, más bien se la han retirado.

Si te borran del Código Penal un delito, ya me dirás cómo vas a mantener el delito en la euroorden. Todo lo que caba hacer es lo que ha hecho Llarena: con los delitos que sigue habiendo en el Código Penal, y conforme a los hechos sucedidos, fundamentar una petición de entrega.

El Código Penal rebajado es una operación de Sánchez para aliviar la carga de los políticos de Esquerra, los que van a ser juzgados ahora y los que ya lo fueron

Hay ministros que hablan de la nueva legislación como si hubiera brotado por generación espontánea. O ministras, como Diana Morant, ayer con Julia Otero, que subrayan que el cambio legal no lo ha hecho el Gobierno.

Gran verdad. Sólo que han sido los propios ministros los que se cansaron de repetir hace unas semanas que el presidente cumplía así su compromiso de investidura.

Naturalmente que el Código Penal rebajado es una operación de Sánchez para aliviar la carga de los políticos de Esquerra, los que van a ser juzgados ahora y los que ya lo fueron. Y esto sí lo dice con nitidez el juez Llarena en su auto, un buen resumen de cómo hemos llegado hasta aquí.

No es verdad que el delito de desórdenes reemplace al de sedición

¿Qué dice? Pues, primero, que la derogación de la sedición se ha llevado a cabo como respuesta, o para desactivar, la sentencia del Supremo. Porque la única vez en que este delito se ha aplicado ha sido, precisamente, con el procés. Segundo, que los hechos de 2017 no encajan en el delito de desórdenes públicos agravados: fue otra cosa, entiéndase que bastante más grave. Y tercero, que al borrar la sedicion en lugar de revisar sólo sus penas lo que se ha hecho, en realidad, es despenalizar lo que hizo en Cataluña el gobierno autonómico.

Es decir, que no es verdad que el delito de desórdenes reemplace al de sedición. Digo reemplazar porque fue el verbo que eligió el presidente en noviembre cuando hizo el anuncio en entrevista con Ferreras.

‘¿Usted va a reformar el delito de sedición? Sí, sí’. Sí, sí, él. A reemplazarlo. En traducción de Llarena, a despenalizar el alzamiento tumultuario. También en lo que se refiere a Puigdemont. Del que pregona el Gobierno a todas horas: eh, pero que no va a quedar impune, que ha dicho Llarena que sigue procesado. A ver, que le acabas de librar de una pena (posible) de trece años. Sigue acusado, claro, pero de qué y con qué precio penal, no me haga trampas.

Con la malversación introduce el juez una interpretación que, de hacerla suya el Supremo al revisar la situación de los ya condenados, permitiría que los años de inhabilitación que le cayeron a Junqueras se mantuvieran. Permitiría. En cuyo caso siempre podría el presidente hacer otro remiendo en el Código Penal para rematar la faena.

Los fugados se enfrentan al delito de desobediencia, que no está castigado con prisión

Y de los fugados, quienes no están reclamados por malversación, porque no formaban parte del gobierno catalán y no gestionaban, por tanto, presupuesto, a lo más que se enfrentan ya es al delito de desobediencia, que no está castigado con prisión. Con razón dice Marta Rovira que le gusta la música.

La operación 'acabemos con la sedición' está diseñada precisamente para esto. Beneficiar a los políticos de Esquerra

No es que le guste, es que está loca por la música. Cómo no lo va estar, si la operación acabemos con la sedición está diseñada precisamente para esto. (Ella, que fue decisiva en octubre de 2017 para que se proclamara la independencia en lugar de convocar elecciones en Cataluña). Volverá en breve. Si se apura, le da tiempo a manifestarse contra la cumbre de Sánchez y Macron la semana que viene.

Y puede volver sin temor a pisar la cárcel Clara Ponsatí, mira tú por donde. La señora puigdemónica que renegaba de la mesa de negociación entre Sánchez y Esquerra, ¿se acuerda?

Diálogos de engañifa. Pues la engañifa le ha librado de una condena por sedición, no es poca cosa.

Puigdemont recuperó el personaje de exiliado que no pierde la esperanza de regresar al Palau

Si en la Moncloa calculaban que todo este asunto estaría olvidado para mayo, van a tener que apretar con la operación amnesia porque han resucitado a Carles Gota Malaya Puigdemont. Un experto en dar la matraca.

Anoche recuperó el personaje que tanto le gusta, el exiliado que no pierde la esperanza de regresar al Palau del que una vez salió zumbando. Un discurso al estilo de que aquellos que hacía recién fugado, cuando TV3 paraba la programación para darlo en directo, cuando los suyos aún le llamaban president en el exilio, cuando aún se tomaban en serio lo del Consejo de la República y los de Esquerra prometían reponerlo en la presidencia porque sólo él era el president legitim, qué tiempos.

Que se entere Junqueras. Él no va a pastelear con Sánchez una salida para su situación personal.

El gobierno Frankenstein ha devuelto a la vida al monstruo. La campaña electoral se va a hacer larga.