Diana Morant, sobre la reforma del Código Penal: "No ha sido el PSOE el que ha cambiado la ley, ha sido el Congreso de los Diputados"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, defiende durante su entrevista en 'Julia en la onda' la decisión del Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos de eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación. Recuerda que "hasta ahora, con las euroórdenes que se habían enviado con los delitos que había de sedición, Puigdemont no había venido".

Además, Morant aclara que esta reforma del Código Penal está pensada para ponerse al mismo nivel de la Unión Europea, "lo he ha hecho el Gobierno de España ha sido homogeneizar con el resto de países de Europa el delito".

La ministra considera que cuando se gobierna hay que "asumir riesgos" y alega que, con el legado que le había dejado el Partido Popular, tenían que resolver el problema de la convivencia en Cataluña. De todas formas, recalca que "no ha sido el PSOE el que ha cambiado la ley, ha sido el Congreso de los Diputados". "Entendemos que es un paso que ha dado la sociedad española", declara.

¿Va a volver Puigdemont a España?

La titular de Ciencia e Innovación reconoce que hay un cambio de discurso en Cataluña, "ya no se habla únicamente de la independencia", comenta. Y destaca que el Gobierno, junto al apoyo de otros partidos, han hecho una "política constructiva que afecta a la vida de las personas y la estamos haciendo juntos".

A pesar haber hecho que "a 10 millones de pensionistas se les suba la pensión, hemos ampliado las becas", haber "topado los alquileres de la vivienda, etc.", sostiene que "hay mucho ruido que tapa la acción del Gobierno". Según cree, las personas que están "haciendo ruido son los "que no tienen nada que aportar en este país", entre ellos, acusa al Partido Popular de haberse quedado sin proyecto y de votar sistemáticamente que no a todo.

Hay mucho ruido que tapa la acción del Gobierno

De hecho, Diana Morant compara la negatividad del Partido Popular y el ruido creado por la formación líder de la oposición con lo que ha ocurrido en Brasil. "Es la receta, el modus operandi y el PP está haciéndole el juego a la extrema derecha", concluye.

Asimismo, la ministra acusa al PP de querer lo peor para España: "Desean que a la ciudadanía en España les vaya mal, porque piensan que si les va mal les va mejor a ellos".

Mayor inversión en ciencia

La ministra destaca que este Gobierno ha destinado "el mayor presupuesto a ciencia de la historia". Y comenta que "1 de cada 4 nuevos empleos que se ha creado en nuestro país en el año 2020 ha sido en el sector de la ciencia". "Hemos pasado de expulsar científicos a reclutarlos", dice.

La titular de Ciencia e Innovación se muestra orgullosa de los avances de España en este sector, incluido en el aeroespacial, ya que nos hemos convertido en "primer país Europa en tener un lanzador microsatélites al espacio".

Por otro lado, la ministra también defiende la descentralización de los edificios institucionales, sacándolos fuera de Madrid, que según apunta, se ha visto "históricamente beneficiada". "Estamos repartiendo, no luchemos entre nosotros, entre territorios, que España es todo", expone.

"Queremos convertirnos en exportadores de hidrógeno verde, que será el petróleo del futuro"

Por su parte, Morant adelanta la cumbre que se realizará en Barcelona entre Macron y Pedro Sánchez que se centrará principalmente en la transición ecológica y la transición verde. Según confirma, la intención de España es convertirse en "exportadores de hidrógeno verde, que será el petróleo del futuro".

"Al final Macron sí se ha convencido de que el futuro pasa por las energías renovables", dice.