Monólogo de Alsina: "Navarro, ¡por qué no te callas!"

Cuando la cosa se tuerce del todo ya no hay quien la enderece. A la campaña del Partido Socialista (perdón, de la presidencia del gobierno) le han debido echar un mal de ojo o algo.

Ayer, mientras a la ministra de Hacienda le leían la mano en un programa de Lebrija TV y le decían lo fiel que es, la cantidad de años que va a vivir y alguna otra cosa… demostrando la ministra mil veces más reflejos ante el quiromante que su jefe el presidente ante Feijóo en el debate del lunes; mientras a la ministra le leían la mano, una maldición se cernía sobre la campaña socialista.

Se le ocurrió al director de Tráfico darle la razón a Feijóo

Entrevistaban al director general de Tráfico en TV3 y un siniestro -otro- estaba a punto de producirse. Pere Navarro es hombre cordial, veterano, divulgativo, reputado. De esa rara especie -no protegida- de cargos públicos que comparecen en los medios con naturalidad a rendir cuentas de lo que hacen y responden -esto ya es especie en extinción- a las preguntas que se le hacen. La pregunta fue sobre uno de los momentos del debate del lunes, cuando Feijóo sacó un mapa de carreteras y le dijo a Sánchez...

A la pregunta ‘¿va a cobrar peaje?’, lo que se le escuchó decir al presidente fue ‘pero qué dice señor Feijóo’. Le preguntan ayer a Pere Navarro y responde, como quien está contando algo sabido, que en efecto el año que viene habrá que cobrar por usar las carreteras porque Bruselas nos obliga.

En el comité central de la campaña socialista debieron de empezar a sonar los teléfonos. ¡Alarma general! ¡Tenemos al enemigo en casa!

En el comité central de la campaña socialista -sede en Moncloa- debieron de empezar a sonar los teléfonos. ¡Alarma general! ¡Tenemos al enemigo en casa! Pues no se le ocurre al director de Tráfico darle la razón a Feijóo ahora que estamos retratándole como un perfecto mentiroso. Quién le manda hablar sobre lo que no toca. Pere Navarro, ¡por qué no te callas!

Eso. No tendremos bastantes problemas para que venga este a confirmar lo de los peajes. Quién nos ha puesto la pierna encima, Óscar López. Operación control de daños: que salga la ministra de las Carreteras de inmediato a desmentir al director general de Tráfico.

Dices: pero hombre, que lo va a dejar por un indocumentado. ¡Fuerza mayor! ¡Que lo deje! Y dicho y hecho. Salió la ministra a hacer dos cosas. ¿La primera? Desmentir al alto cargo. ¿La segunda? Arrear al Partido Popular.

Operación control de daños: que salga la ministra de las Carreteras de inmediato a desmentir al director general de Tráfico

Yo no, pero tú sí. Y entonces, ¿qué? ¿Lo el peaje es un bulo difundido por el director general de Tráfico? A Navarro le tocó difundir después una declaración en la que se lamenta de la confusión que ha generado y admite que él no tiene competencias ni información sobre el asunto. Para no tener información, se le vio muy suelto. Explicando que tenemos el compromiso con Europa de cobrar para el manteniendo de las carreteras porque los fondos europeos no pueden dedicarse a eso.

Lo del peaje es un debate guadiana que volverá gobierne quien gobierne

A ver, esto del peaje en las autovías es un debate que viene de antiguo. Ya lo sugirió José Luis Ábalos cuando aún no había sido expulsado del paraíso y se generó un notable revuelo. Es un debate guadiana que volverá en los próximos meses gobierne quien gobierne. Y con la misma contundencia con que hoy dice la ministra que por supuesto que no se cobrará mañana alega que ha cambiado de opinión por el bien de España y los cobra (ya sabe usted que eso hemos aprendido en esta campaña, que la palabra dada no vale nada). Pero claro, que un director general te abra un socavón en la carretera plena de curvas en que se ha convertido para ti la campaña no es plato de gusto. Con subalternos como estos, para qué queremos adversarios, Pedro.

María Guardiola como Rosemary en 'La semilla del diablo'

María Guardiola, yo no soy ésa, será investida esta mañana como nueva presidenta del gobierno de Extremadura. Lleva dentro al partido al que una vez describió como deshumanizador de los inmigrantes. Quizá se sienta un poco Rosemary en ‘La semilla del diablo’. Compartir el gobierno con Vox es el precio que paga para tener un gobierno. Eso sí, anuncia que las competencias sobre Igualdad dependerán directamente de Presidencia, nada de dejarlas en manos de una consejería y mucho menos de la consejería de Vox, como si sintiera ella misma la obligación de proteger la Igualdad de los lobos que la acechan.

Compartir el gobierno con Vox es el precio que paga para tener un gobierno

En la Comunidad Valenciana ya está investido Carlos Mazón, el adelantado, el más rápido del lugar, el que se repartió el gobierno con Vox en el minuto uno de la digestión electoral. Y él crea otra vicepresidencia, la segunda, para que la desempeñe el PP, para compensar la que le ha pagado a Vox y para que se ocupe de la Igualdad y todas las violencias del mundo.

Igualdad en Valencia significa repudiar todas las violencias. Extraña forma de definir una cartera. Pero ahí está Mazón, a punto ya de tomar posesión, jubilar a Ximo Puig y prepararse para celebrar lo que él espera que sea un gobierno como el suyo para toda España: el de Feijóo. Y si hace falta, claro, con Vox.

Yolanda en modo Sánchez con Susanna Griso

Nueve días para las elecciones generales. En las encuestas que no son del CIS, la ventaja del PP sobre el PSOE o se mantiene o se amplía. Y por abajo no termina de despegar Sumar pese al tirón popular que casi todo el mundo atribuye a Yolanda Díaz. Que ayer, por cierto, se puso en modo Sánchez en la entrevista con Susanna Griso y no dejaba terminar una frase a su entrevistadora. Tanto que no escuchaba las preguntas.

El empeño de Yolanda Díaz en ser ella quien decida qué interesa a la ciudadanía

La satisfacción de Podemos por la defenestración política de Irene Montero es conocida en el universo y más allá. Y el empeño de Yolanda Díaz en ser ella quien decida qué interesa a la ciudadanía y sobre qué hay que preguntar, también.