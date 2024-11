Monólogo de Alsina: "Los problemas crecen"

Definitivamente, es una conjura. Qué quiere que le diga. Se han conchabado los de la UCO, el juez del Supremo, los de la Audiencia Nacional, una jueza de Badajoz, para quitarle a Sánchez las ganas de seguir gobernándonos.

El presidente sitiado

Tanto elogiar a la UCO, tanto citar a la UCO como fuente de autoridad por un informe preliminar que hizo sobre Begoña Gómez, y ahora habrá que concluir que esta gente de la UCO también se la tiene jurada al sufrido presidente del gobierno.

Cómo entender, si no, que en una misma semana la UCO entregue un informe que pone contra las cuerdas a un fiscal general del Estado por utilizar, presuntamente, la fiscalía para maniobrar políticamente contra la adversaria madrileña de Sánchez y que la misma UCO entregue otro informe que pone bajo sospecha a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, y al líder del PSOE extremeño que presuntamente le dio un trato de favor y que, ya es mala suerte, resulta que es uno de los dirigentes regionales en los que Ferraz aprecia sangrante falta de liderazgo, ay Gallardo.

¿Es o no es esto una conjura universal de jueces, fiscales y la guardia civil contra Pedro Sánchez?

En una misma semana, un juez del Supremo cita a Aldama para que le cuente sobre Ábalos, otro cita a Lobato para que le cuente sobre Óscar López y otro cita a David Sánchez para que le cuente si el puesto que se le adjudicó en la Diputación de Badajoz era estrictamente necesario o se le creó por ser quien era, qué calvario debe de ser tener relación familiar con el presidente sitiado.

La semana del desmoronamiento del PSOE madrileño

Iba a haber sido la semana de la santificación del líder supremo, ‘aguanta Pedro, secretario general a perpetuidad’, y ha acabado siendo la semana del desmoronamiento del PSOE madrileño, la jefa de gabinete del jefe de gabinete en puertas de ser citada en el Supremo, el fiscal general crucificado, Begoña con asistente encargada de negocios (como si fuera una embajada) y el hermano músico investigado por si hubiera sido enchufado (que al lado de todo lo demás, parece bien poca cosa). No es el segundo acto de una ópera, es casa Sánchez y alrededores.

Cada día, un nuevo boquete. Hay que ver los bulos. Hay que ver las mentiras. Hay que ver la desinformación. No escogió el mejor día Sánchez para esta declaración-ataque al PP.

Usar las instituciones para favorecer a familiares y amiguetes

Usar las instituciones para favorecer a familiares y amiguetes el día que una jueza te imputa al hermano y la UCO achaca a la fiscalía general del Estado filtrar el caso de un contribuyente por estar ennoviado con Díaz Ayuso. Pero ya lo dice El País: que ‘la mentira gana a la verdad en los tribunales’. Porque a la UCO se le ha ocurrido inferir que el fiscal general del Estado estuvo al tanto, y no evitó, la filtración de un expediente fiscal y el correo reservado de un abogado.

Lo primero -esto no lo dice la UCO- para contraprogramar las primeras informaciones que vieron la luz sobre Begoña Gómez y lo segundo, esto lo dijo el propio fiscal, para que no le ganaran el relato. Investigar un delito de revelación de secretos no es decir que gana la mentira, aunque si los periodistas agraciados con la filtración saben que se está cometiendo una injusticia con García Ortiz al señalarle como presunto filtrador, tienen en su mano desmentir que fuera él. Sin revelar, naturalmente, sus fuentes.

La prensa sabe lo que pasó

Lo más incómodo de este caso para la prensa es que nunca acostumbra a esclarecerse, mucho menos en el Supremo, quién filtra casos -y papeles- a periodistas de investigación, con qué intención y por qué cauces.

Digo que es incómodo porque los medios a los que se dio acceso, por ejemplo, al correo confidencial -tener acceso es la fórmula periodística para no decir nos lo han enviado- tienen que informar estos días a sus lectores y oyentes de cómo avanza una investigación judicial sobre cómo les llegó ese correo (esto es lo que sospecha la UCO, esto es lo que cree saber el juez) cuando son ellos quienes saben lo que pasó: saben cuáles de las hipótesis son erróneas y cuál es la correcta. Pero entienden que no lo deben decir. Y por eso, no lo dicen. Seguiremos informando.

Juan Lobato dejó de resistirse y de plantar cara

Juan Lobato resistía, plantaba cara, se atrincheraba -todo que decía la prensa ayer- hasta que dejó de resistirse y de plantar cara. En treinta horas pasó de cantar las virtudes del partido al que pertenece.

A difundir un escrito en el que afirma que su forma de hacer política, respetuosa, dice, y sin pretender aniquilar al que discrepa, no es compatible con la que tiene la mayoría de la dirigencia actual de su partido. O traducido, que se da por aniquilado por discrepar.

¿Quién ejercerá en delante de líder local?

Puede que exagere un poco cuando dice que estos días ha recibido el apoyo de miles de militantes -miles- pero es un hecho que hace tres años le ganó las primarias al candidato sanchista por goleada. Para la vida interna del PSOE, y sus infatigables militantes o votantes en Madrid, queda por resolver la duda de quién ejercerá en delante de líder local: si será un hombre de Sánchez o será una mujer, también de Sánchez, se entiende.

El puesto de secretario regional del PSOE en Madrid es un contrato tan precario, y tan sometido al acoso laboral de la dirección que debería supervisarlo la inspección de trabajo, Yolanda

El líder supremo consuma la conquista de la federación de la que él mismo forma parte y prueba suerte con uno de sus legendarios ungimientos: primarias truchas, como las que le fabricaron a Gabilondo y a competir consigo mismo por persona interpuesta. El puesto de secretario regional del PSOE en Madrid viene a durar tres años. Es un contrato tan precario, y tan sometido al acoso laboral de la dirección nacional cuando te apartas del buen camino, que debería supervisarlo la inspección de trabajo, Yolanda.

Qué contienen los guasaps que Lobato llevó al notario

Para el interés general -bien distinto del interés de grupo- lo que queda es la pregunta abierta: qué contienen los guasaps que Lobato llevó al notario.

Si la prueba, como dijo él en público, de que en absoluto recibió Moncloa filtraciones ilícita de la fiscalía general del Estado, o todo lo contrario: la pistola humeante que condene a Moncloa como partícipe e instigadora del juego sucio contra adversarios. En cuyo caso aún podría confiar Lobato en hacerse un Sánchez e irse ahora para volver después. El camino de la política está sembrado de planes que jamás se cumplieron.