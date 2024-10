Monólogo de Alsina: "Lista de preguntas por responder"

Nadie daba un duro porque Álvaro García Ortiz dimitiera. De modo que sucedió lo que se sabía que iba a suceder. No dimite aunque esté encausado y no dimitirá aunque llegue a estar procesado.

El fiscal general reunió ayer, por aquello de cubrir el trámite, a dos órganos que son distintos y a los que el jefe, sobre el papel, escucha pero sin que tengan capacidad alguna para decidir si debe quedarse o irse. Ya anticipó que su decisión, la de atornillarse, la tenía tomada y que tanto a la Junta de Fiscales como al Consejo Fiscal los escucharía con gusto pero sin que fueran a poder convencerle de nada. Digamos que se trataba de que él comunicara su decisión y los demás luego hicieran tertulia. Pues yo opino, pues yo diría, pues hay que ver.

Váyase, señor García, váyase

En la Junta de Fiscales, donde la mayoría han sido nombrados por García Ortiz, estuvo repartido entre voces a favor del jefe, ole por el jefe, y voces animándole a dimitir. Del Consejo Fiscal, donde tienen voz las tres asociaciones, salió mayoría a favor de que renuncie, váyase, señor García, váyase.

El argumento más utilizado por quienes entienden que debería dimitir fue el del prestigio de la institución (queda raro que la dirija un señor que a la vez es sospechoso de un delito). El argumento más utilizado por quienes entienden que ha de permanecer fue que la causa contra él no tiene ni base ni sustancia ni nada.

Lo que no se escuchó a uno solo de los ilustres fiscales que intervinieron es que a la Fiscalía le venga de maravilla tener por primera vez un fiscal general imputado. Nadie dijo: por fin, formidable, esto es lo que necesitábamos para que la sociedad confíe en nosotros, aleluya.

Aquí había dicho por la mañana uno de los fiscales del Supremo, Viada, que al estar encausado ocurre que García Ortiz es, a la vez, fiscal general y ciudadano acusado, y así como el acusado tiene derecho a mentir para protegerse, el fiscal general, no. Dimita usted para que pueda mentir sin que se lo reprochemos, sería el resumen.

El gobierno continúa con la dura tarea de defender impuestos

El gobierno ha vuelto a echar la semana entregado a la dura tarea de defender imputados. Hasta ahora todo el celo, la sobreexposición y la vehemencia, lo había puesto en ejercer la defensa de Begoña Gómez, como si en lugar de una ciudadana particular fuera una ministra -ministra por matrimonio-; ahora todo el celo, la energía y la potencia de fuego desinformadora la pone en ejercer la defensa del fiscal general del Estado, como si en lugar de un alto cargo, adulto, con formación en leyes y capaz de defenderse él sólo fuera el delegado del gobierno en la fiscalía: el ministro fiscal siamés del ministro de Justicia y víctima, como Begoña, como Sánchez, como Santos Cerdán, de una conjura de la derecha judicial, política, mediática, pseudo medios, pseudo jueces, pseudo pseudos que asedian la democracia con sus desinformaciones y sus bulos. Qué pereza.

Santos Cerdán, heredero del despacho de Ábalos en Ferraz mucho antes de que éste fuera repudiado, quiso significarse ayer en la cerrada defensa del fiscal general y poco menos que acabó adoptándole como militante de honor del sufrido Partido Socialista. Reveladora conversación ayer con Esther Redondo de La Sexta.

También decía el PSOE que eran bulos lo de Ábalos

Hombre, no sale nada o sí. También decía el PSOE, época Ábalos, que eran bulos lo de su tren de vida o lo de su afición por los viajes con acompañante y ahora hay un informe de la UCO que da pelos y señales sobre Jéssica. También decía el PSOE, 2020, que era un bulo que el viaje de Delcy Rodríguez a España lo conocía el gobierno días antes de que se produjera y ahora es el propio presidente quien lo confirma.

El fiscal general del Estado no es dirigente del PSOE. Y quien le imputa es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que de criterio jurídico es verdad que debe de estar más corta que Santos Cerdán -reconocido prestigio- pero que no parece que sea un pseudo medio.

Siguen sin responder a muchas preguntas

Vamos llegando al fin de semana sin que ni el gobierno, ni el PSOE, ni el fiscal general del Estado hayan tenido a bien responder las muchas preguntas que en los últimos días se han ido planteando. A ver si este fin de semana, que tienen más tiempo, hacen un esfuerzo y van cubriendo lagunas.

Santos Cerdán, por ejemplo, ¿se tomó un café con Koldo en septiembre? Y en ese caso, ¿con qué fin? ¿Fue, como ha publicado El Español, para tranquilizarle tras la auditoría de Óscar Puente que Ábalos interpretó en este programa como un van a por mí?

Cerdán ha negado que al PSOE llegara nadie con dinero en efectivo en bolsas de cartón. Lo que no ha dicho es si alguna estuvo Víctor de Aldama por allí. El registro de entrada se destruye cada mes, ha dicho la portavoz Peña. Ya, pero ¿Aldama estuvo o no estuvo? Tampoco hay un registro de bolsas y Cerdán sabe que no hubo. ¿Qué sabe, o supo Cerdán, colega de Ábalos en 2020 y 2021, sobre el perejil Víctor de Aldama?

Preguntas para Pedro Sánchez:

Preguntas pendientes para el secretario general y presidente:

¿Por qué perdió su confianza en Ábalos, con lo que tú y yo hemos sido, José Luis?

Cuando Ábalos le preguntó el motivo de su defenestración, ¿por qué le dijo no te lo puedo decir? Qué es lo que no podía decir. ¿Puede decirlo ya o sigue sin poder? ¿Por qué no puede?

¿Sabía el secretario general-presidente que su mano derecha, 2019, 2020, 2021, llevaba un tren de vida que no se compadecía con su salario? ¿Supo el presidente no que Ábalos tenía amante, sino que el piso de la amante lo pagaba un grupo de empresarios interesados en engrasar su relación con la administración? ¿Supo que disfrutaba de un chalet en Cádiz que no pagaba él?

¿Por qué ha pedido disculpas el presidente si a la vez niega responsabilidad alguna en los manejos de su subordinado? ¿O no la niega?

¿Cuándo y cómo se percató exactamente el presidente de que la Unión Europea tenía prohibida la entrada a Delcy Rodríguez? Anoche dijo que la decisión de que no entrara se tomó ‘en el momento en que se dio a conocer que había sanciones individuales’. Se dio a conocer por quién y dónde. ¿Se le habían olvidado al gobierno las sanciones y, de pronto, las recordó?

La portavoz de su gobierno, ministra Montero, informó a los periodistas de que sólo el ministerio de Exteriores estaba enterado de que Delcy venía. ¿Por que Montero engañó?

Una pregunta más, que ya viene de lejos.

¿Estaba enterado el presidente de que su esposa utilizaba dependencias de Presidencia del Gobierno para sus reuniones y actividades particulares? ¿Hizo algo para disuadirla?

Preguntas para el fiscal general García Ortiz

Preguntas pendientes para el fiscal general García Ortiz.

El comunicado de prensa del 13 de marzo lo ideó y lo ordenó él, ¿por qué permitió entonces que dos fiscales subordinados suyos fueran interrogados por un juez sin aclarar en aquel primer momento que la iniciativa era suya y sólo suya?

Cuando el ocho de marzo, un mes después de que el abogado de Amador hubiera propuesto un acuerdo al fiscal Salto -un mes después- la fiscal jefa Pilar Rodríguez le dice a Salto que este Amador es el novio de Ayuso y que le remita, por favor, todo el caso, ¿con qué intención lo hacía? ¿Es costumbre que los jefes requieran a sus subordinados los casos en función no de quién es el presunto delincuente, sino de quién es la novia?

Declaró el fiscal Salto ante el juez: ‘Quien me informa de que González Amador tiene un vínculo con la presidenta de Madrid fue la fiscal jefa provincial’. ¿La fiscal jefa leía el Lecturas, o el Diez Minutos, o le advirtió alguien advirtió de quién era González Amador y el interés que eso despertaba en algún despacho para que le pidiera a Salto todo lo que tuviera? De nuevo, ¿con qué fin? ¿Filtrarlo?

La fecha en que se le pide ese material, 8 de marzo, ¿guarda relación con el hecho de que una semana antes El Confidencial hubiera publicado, pese a la presión del presidente en persona, la primera información que vincula a Begoña Gómez con Víctor de Aldama?

Cronología: el 29 de febrero aparece Begoña en un diario, el 8 de marzo la fiscal jefa de Madrid requiere el caso de un tal Amador porque es novio de Ayuso, el día 12 el caso en cuestión es apertura de ElDiario.es y la secretaría de Estado de Comunicación se esfuerza en que tenga el mayor eco posible en todos los medios. La noche siguiente, 13, este diario será uno de los que difunda el email que el abogado ha enviado al fiscal Salto un mes y pico antes. Y que el fiscal general acababa de recibir dos horas antes.

Últimas preguntas:

¿Abrió el fiscal general del Estado, que dice considerar un cáncer las filtraciones, una indagación interna el doce de marzo al ver publicado en ElDiario un caso de la fiscalía que afecta a un ciudadano particular? En caso de que lo hiciera, ¿llegó a averiguar quién lo había filtrado?

¿Abrió el fiscal general del Estado, que dice considerar un cáncer las filtraciones, una indagación interna el trece de marzo al ver publicado, de madrugada, un email confidencial que formaba parte de la negociación entre el abogado de Amador y el fiscal Salto? Él ordenó una nota de prensa que aclarara que la iniciativa del pacto, en efecto, la tomó el abogado, no el fiscal. ¿Pero indagó sobre la filtración previa del email o no indagó?

Si este fin de semana tienen un rato y no les parece mal -Cerdán, Sánchez, Montero, García Ortiz- se agradecerán las respuestas. Defensores fervorosos, como son todos ellos, de la transparencia y de la información veraz.