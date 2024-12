Monólogo de Alsina: "Crece la economía, sube la pobreza infantil"

A tres días, sólo tres, de que los niños/niñas de San Ildefonso le alegren la mañana a los oyentes de Julia el domingo con sus voces cristalinas (y un poco de pito, vale) proclamando a los cuatro vientos esos números venturosos que suponen que un montón de ciudadanos verán incrementado de golpe su patrimonio. ¡Legalmente! No como Koldo. ¡Presuntamente, presuntamente! Imaginen si los niños, en lugar de las bolas, tuvieran que leer los números que apunta Koldo, con esa letra que dios le ha dado.

Koldo hizo lo que pudo en su deposición (se dice) ante el juez Puente (que se apellida como el ministro pero no tuitea sus análisis forenses); Ábalos hizo también lo que pudo en sus tres horas de declaración hace una semana -ni comisiones por mascarillas, ni mordidas por obras, ni piso en la Castellana ni chalé en Cádiz-… pero ni el uno ni el otro -ex ministro y recadero fiel- han logrado convencer al juez de que nunca hubo nada. Ni al juez ni a la fiscalía.

Quien toma las decisiones es el juez y lo que ayer decidió, escuchado Koldo, escuchado Ábalos, escuchado Aldama -el juez también escucha a Aldama, aunque el gobierno no se canse de decirle por tierra mar y aire que, por dios, no le haga ni caso a este fabulador, fantasma, delincuente confeso, bandido, mentiroso compulsivo, agente de la TIA-; escuchados los tres investigados, el juez decide no sólo que siguen siendo sólidos los indicios de delito, sino que con las declaraciones de estos días han quedado apuntalados.

Aldama se aprovechaba de la relación estrecha que tenía con Ábalos-Koldo para obtener información previa de lo que el ministerio iba a necesitar y preparar la oferta para asegurarse adjudicaciones. Se refiere expresamente el juez a las mascarillas, objeto inicial de esta causa, pero escribe que Aldama pudo haber logrado antes, por un procedimiento semejante, la adjudicación de otros contratos. Antes y después. No precisa si son obras pero tampoco dice que no lo sean.

Lo que el juez tiene claro es que la UCO, en contra de lo que han sostenido Koldo y Ábalos, ha aportado material suficiente para seguir adelante con la causa y dar el siguiente paso, que es examinar el patrimonio de que dispone Ábalos y si está justificado conforme a sus ingresos declarados.

El patrimonio, sus conversaciones privadas y cualquier otro elemento que al juez le parezca necesario. Como Ábalos, a diferencia de los otros dos, disfruta de un estatus especial porque representa a la sociedad española -como cada uno de los diputados, él, en concreto, porque Sánchez, habiéndolo apartado de su lado, lo volvió a presentar en las listas para que se ganara el pan como diputado-, como Ábalos es aforado y por eso el caso ha acabado en el Supremo, lo que hace el juez del Supremo es dirigirse a las Cortes para solicitar permiso para examinarle a fondo. Respetando todos sus derechos, por supuesto, pero evitando que la inmunidad parlamentaria degenere en impunidad.

¿Motivo para investigarle? La presunta corrupción. Los cuatro delitos son los propios de la corrupción: tráfico de influencias, cohecho, malversación y, al ser varios sospechosos y actuar organizados, pertenencia a organización criminal.

Para febrero llegará el permiso del Congreso y el juez podrá seguir investigando a Ábalos. El PSOE, que primero lo repudió y ahora pide para él presunción de inocencia, naturalmente votará a favor, sólo faltaba.

El PSOE ya ha establecido la verdad

Que determine las responsabilidades, sólo que el PSOE ya ha determinado por su cuenta dónde hay responsabilidades y dónde no. ¿En las mascarillas? Vale, sí. ¿En todo lo demás? Ah, no. Lo de la obra pública que dice Aldama, mentira. Lo de los sobres a Cerdán y el jefe de gabinete de Hacienda que dice Aldama, mentira. Lo de Ángel Víctor Torres, mentira.

Tezanos contribuye a la ilusión navideña del PSOE

Camino de la Nochebuena, vamos bajándole la persiana al año. Hoy hace su última contribución a la ilusión navideña del partido al que se debe el sociólogo Tezanos, con un barómetro del CIS que trae intención de voto y que, si es fiel a la tradición tezánica, otorgará al PSOE una ventaja imbatible sobre cualquier otra opción política.

Si cada caso judicial, cada revés parlamentario, no ha servido para otra cosa que para aumenta el apoyo social al presidente, con Aldama cantando, el fiscal general imputado y Begoña asidua ya en el juzgado es posible que haya alcanzado ya el cien por cien de la intención de voto. ¿Qué le diría usted a Tezanos, vicepresidenta?

Bien visto. 34-29 dio el CIS en noviembre. 34% PSOE, 29% PP. Las encuestas que han venido luego, 40db (33-30 a favor del PP), Gesop (31-28 a favor del PP), Sigma Dos (35-27 a favor del PP), Sondaxe (32-38 a favor del PP), NC Report (35-28), Sociométrica (35-27) han dicho todas lo contrario que el CIS, quizá porque forman parte del contubernio judicial-demoscópico para hacer sufrir a Sánchez.

Viaja Sánchez a Bruselas presumiendo de los indicadores de crecimiento económico

El presidente asiste hoy al último Consejo Europeo del año y allí podrá dar consejos de triunfador a su colega el alemán Scholz, que tiene reválida anticipada para febrero y no está claro que la apruebe. Viaja Sánchez a Bruselas presumiendo, con motivo, de los indicadores de crecimiento económico en España, mucho mejores que los de Francia y Alemania. Y exhibiendo, como hizo ayer en el Congreso, lo que entiende que son extraordinarios frutos de su trabajo.

34,5% de población infantil en riesgo de pobreza

Ocurre que el mismo día que el presidente dijo esto, la Comisión Europea emitió su informe sobre políticas sociales que incluye este dato que escuece: no sólo somos líderes, con Rumanía, de pobreza infantil, es que estamos diez puntos peor que la media europea y hemos empeorado este último año. 34,5% de población infantil en riesgo de pobreza. 34,5%. Ha empeorado también el efecto de las políticas sociales en la reducción de esa pobreza, somos mucho menos eficaces, en esto, que los demás países europeos.

Una de las primeras decisiones que anunció Sánchez al llegar al gobierno fue la creación de un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, prueba del compromiso, dijo, que asumía su gobierno para revertir la inaceptable situación que se daba en España. El índice Arope de pobreza infantil estaba entonces en el 31%. Aún se revolvía el presidente, hace un año, contra las políticas neoliberales que, según él, eran la causa de que hubiéramos alcanzado números tan impresentables.

Con razón decía el presidente que queda mucho por hacer. Nuestro indicador de pobreza infantil va a peor, aun teniendo la economía nacional creciendo casi a un tres por ciento. Lo hemos comentado aquí más de una vez con el ministro de Economía: es un hecho que nuestro PIB crece más que el de la zona euro y es un hecho que eso no se traduce en esta bochornosa asignatura pendiente que seguimos teniendo.