‘Siempre que el Barça va bien, salen cosas’, decían anoche aficionados y socios del club a las puertas del Camp Nou cuando la prensa les preguntaba por Enríquez Negreira. Haciendo suyo el salmo responsorial que ha empezado a entonar Joan Laporta.

Se atribuye todo a una conjura

‘No es casualidad que salga ahora’. Sale ahora porque el Barça es líder de la Liga y bla bla bla. Es curioso cómo se repiten los patrones de comportamiento en las organizaciones, da igual que sea un club de fútbol, una empresa o un partido político. Se proclama que no hay nada irregular y se atribuye todo a una conjura.

‘Van a por nosotros’. Lo lanza el líder, en este caso el presidente Laporta, y lo hacen suyo, sin masticar, un montón de aficionados. Aquí no importan los hechos, aquí importan los colores. Nada nuevo bajo el sol. En política pasa lo mismo. Y los grandes clubes de fútbol son política.

Aquí no importan los hechos, aquí importan los colores. En política pasa lo mismo. Y los grandes clubes de fútbol son política

A ver, sale ahora a la luz el caso Enríquez Negreira es porque la Fiscalía lo está investigango desde mayo. Y como ocurre con tantas otras investigaciones de la fiscalía ha trascendido. ¡Porque alguien ha querido que se sepa! Sí, claro. Pero lo sustancial no es que se filtre, es que lo que se ha filtrado es cierto: hay una investigación del fiscal basada en la información de la Agencia Tributaria y en las sospechas sobre los servicios reales por los que el Barça pagaba.

Y hay un olor desagradable en el mero hecho de que el número dos de los árbitros tuviera como cliente a uno de los clubes que compiten. Siete millones de euros a lo largo de diecisiete años. Utilizando una sociedad en la que la cara visible era la del hijo y con ese club casi como único socio.

El club alega que el asesoramiento arbitral es común a todos los grandes clubes

Son cuatro los presidentes que ha tenido el Barça en ese tiempo: Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu. Ahora que se sabe que esto empezó en la época Gaspart se entiende mejor que a éste le pareciera todo tan normal anteanoche en Radioestadio.

En mi época, desde luego no. ¿Está usted seguro? Dice: aunque la empresa contratada sea propieda de un árbitro. Hombre, de un árbitro no. Del vicepresidente de los árbitros. Y usando el camuflaje de que aparezca el hijo para que el padre no aparezca.

El club alega que esto del asesoramiento arbitral es común a todos los grandes clubes. La pregunta es si todos pagan porque les asesore un alto responsable del colectivo arbitral, y si nunca han percibido ahí un conflicto de intereses. Que sí percibe el presidente de la Liga Profesional, Tebas.

Laporta ha reaccionado con el peor (y más torpe) de los manuales de control de daños: proclamar que no hay nada, declarase víctima y amenazar con acciones legales

Aunque añada que sanción deportiva no va a haber porque los hechos que ahora se conocen son de hace cinco años. Laporta ha reaccionado con el peor (y más torpe) de los manuales de control de daños: proclamar que no hay nada, declarase víctima de una conjura y amenazar con acciones legales a quien ponga en duda la honorabilidad del club y la suya.

Minusvalorar el asunto, victimizarse y advertir a quien dé por buenas las sospechas. Se nota que Laporta ha sido, también él, político. Bueno, lo sigue siendo.

Por qué el PP no proclama que el aborto es un derecho

Una vez aprobadas del todo por el Parlamento, en breve entrarán en vigor dos leyes impulsadas por Irene Montero: la del aborto y la trans, que junto con el sólo sí constituyen la aportación legislativa de esta ministra de Podemos.

Con amplia mayoría salieron adelante ayer estos dos textos legales y confiados los grupos que los apoyan en que esta vez no pase lo del sólo sí, que no tengan efectos indeseados, el eufemismo éste que utiliza el Gobierno para hablar de los casi seiscientos casos de rebajas de penas a agresores sexuales, cuatro de cada diez sentencias ya revisadas.

El debate sobre la nueva ley del aborto se convirtió, en realidad, en un debate sobre por qué el PP no proclama, como la izquierda, que el aborto es un derecho.

Deberían comprometerse a reformar la Constitución para que se incorpore ahí el aborto como derecho

Pusieron mucho empeño en ello algunos portavoces, como Errejón. Y está bien que lo hagan. Aunque lo siguiente que deberían hacer es comprometerse a reformar la Constitución para que se incorpore ahí el aborto como derecho.

Es la Constitución la que recoge cuáles son los derechos irrenunciables de los ciudadanos españoles no susceptibles de ser vulnerados por ninguna reforma legal. Es decir, que si se quiere blindar, como se dice ahora, el aborto de posibles reformas futuras que lo limiten, donde hay que llevarlo es a la Constitución.

A estas alturas ha quedado claro que en contra de una ley de plazos ya sólo está Vox. El PP hace suyo este modelo y sólo objeta que puedan abortar las mujeres de dieciséis y diecisiete años sin permiso de sus padres.

El PSOE acabó reculando y aceptando las tesis de Podemos

En la votación de la ley trans, como se esperaba, quien se abstuvo fue Carmen Calvo, damnificada de la decisión de Pedro Sánchez de dejarla caer, primero como vicepresidenta y luego como referente del feminismo en el PSOE.

Fue Sánchez quien se pasó a las tesis de Podemos respecto del cambio de sexo y nombre de los menores de edad en el registro. Calvo será multada de nuevo por haberse desmarcado de su grupo parlamentario, o en rigor, por haberse mantenido coherente con la que hasta dos meses era la postura socialista (y ahora ya no lo es).

Se abstuvo Carmen Calvo, damnificada de la decisión de Pedro Sánchez de dejarla caer, primero como vicepresidenta y luego como referente del feminismo en el PSOE

En la ley trans, como en tantas otras cosas, el PSOE acabó reculando y aceptando las tesis de Podemos. Por eso no podrá extrañarle al presidente que cada vez que ahora dicen él o sus ministros que lo que pide Podemos en cualquier tema no es viable haya que tomárselo con cautela. Lo raro en este presidente es mantener una posición.

Sánchez huye del sólo sí en todas sus comparecencias

Respecto del remiendo del sólo sí, ahora Moncloa predica el cerrojazo declarativo. O sea, que no se hable más del asunto. Para alegría de Yolanda Díaz, imagino, que evita manifestar su posición desde hace semanas.

Interesante que describiera lo que está sucediendo como ruido porque fue la misma expresión que escogió Sánchez para reprocharle a Podemos que tenga esta negociación bloqueada mientras no para de hacer declaraciones contra los socialistas.

Sánchez sostiene que los de Podemos están en el ruido porque necesitan visibilidad en un año de elecciones

No, no les ofrezco el testimonio sonoro de Sánchez porque no existe. El presidente de la transparancia huye del sólo sí en todas sus comparecencias públicas pero se animó a decir algunas cosas en una conversación, sin micrófonos, con periodistas. Qué cosas.

Y lo que dijo fue que estos de Podemos están en el ruido porque necesitan visibilidad en un año de elecciones. Y que se están quemando con este tema que, además, cada vez tiene menor repercusión mediática. Debe de referirse el presidente a sus medios de comunicación favoritos.