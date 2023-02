Negreira amenazó al Barcelona con destapar un "escándalo" si el club no le seguía pagando

El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, amenazó al Barcelona mediante un burofax con crear un "escándalo" si no llegaban a un acuerdo para continuar con los pagos que recibía el por entonces número dos de los árbitros.

Es una información que destapa El Mundo, con la carta que Negreira firma el 5 de febrero de 2019, época en la que el destinatario de la carta, Josep María Bartomeu, ya había cancelado los pagos por esas supuestas asesorías "verbales" que terminaron en 2018. "Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados en lo que seguro acarreará consecuencias negativas", escribía Negreira.

En el burofax señala no tener animadversión hacia ninguna persona del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, y pese a señalar que no tiene intención de "dar publicidad a todas las irregularidades" que conoció y vivió de primera mano, advierte a Bartomeu que "le obligará a hacerlo" en caso de que no reconsiderara la decisión de no contar con sus servicios, al contrario de lo que tenían pactado que era que la relación durara hasta el fin del mandato de Bartomeu.

En esa carta, Negreira terminaba solicitando una reunión personal a Josep María Bartomeu para resolver la cuestión por "el bien de los dos". Y vuelve a advertir al ex presidente: en "caso contrario, entenderé que usted no sólo me obliga sino que me provoca para hacer cuanto esté en mi mano en defensa de mis intereses, sin miramientos".

Pagos desde 2001

El FC Barcelona habría pagado siete millones de euros al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, desde el año 2001. Así lo refleja la investigación de la Fiscalía de Barcelona a la que ha podido acceder El País.

Los pagos se hicieron a través de la empresa Dasnil en concepto de asesorías. No hay rastro documental de esas asesorías ya que según la declaración de Negreira a la Agencia Tributaria, eran "verbales". En 2001 en la presidencia del Barcelona estaba Joan Gaspart. El ex vicepresidente del Barcelona ha declarado en Onda Cero que no tiene constancia de esos hechos y que no considera que el club haya hecho ninguna ilegalidad.

La Fiscalía trata ahora de averiguar el motivo por el que el precio de las asesorías era tan elevado y el motivo por el que el club decidió contratar sus servicios. El ex árbitro justificó sus servicios de asesoría como una forma para el club azulgrana de "asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra". Estos pagos se habrían solapado con la estancia de cuatro presidentes: Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020). Este último habría decidido finalizar los pagos en 2018 por la delicada situación económica del club.