Joan Gaspart: "¿Cuál es el problema? El Barça no ha hecho nada ilegal"

Una investigación de la Fiscalía de Barcelona, por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, ex árbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, por unos pagos de 1,4 millones por el FC Barcelona entre 2016 y 2018, señala a la entidad azulgrana.

El ex vicepresidente Joan Gaspart pasa por Radioestadio noche y hace una defensa tajante del club azulgrana: "Al Barça no lo están investigando, eso punto número uno. No creo que jamás el Barça haya hecho nada que no sea correcto".

"No sé si le ha pagado, pero si lo ha hecho ¿Dónde está el problema? Pagó a una empresa de su hijo para dar informes de jugadores", añade y se reafirma: "En mi época de presidente, vicepresidente jamás he tenido ningún contacto que tenga que ver con los árbitros".

Gapsart manifiesta su postura de que no acepta que nadie ponga en tela de juicio al Barça: "El Barça no ha hecho ninguna acción que no pueda ser considera como normal. No ha hecho ninguna ilegalidad. No sé si el resto de clubes lo hacen. A mí no me consta que el Barça haya pagado a ningún ex del CTA. Cada uno dice lo que tiene que decir. Yo insisto en que el Barcelona no ha cometido ninguna ilegalidad".

En cuanto a lo que ha dicho Laporta, señala que "ni entra ni sale" pero que decir que algo que ha hecho el "Barça es siempre de portada. Dudo mucho que el Barça haya hecho operaciones moralmente incorrectas. Las interpretaciones las dejo al albur de cada uno. Pienso que mi club no ha hecho nada ilegal".