Monólogo de Alsina: "Dejarse de matar"

No es el final. No es la paz. Es un alto el fuego. Con vocación de tregua. Un acuerdo para dejar de matarse de momento. Ojalá llegue el día -no parece que próximo- en que se sienten a firmar las partes el compromiso de no volverse a matarse nunca más.

No es la paz pero sí es el alto el fuego en Gaza por el que han venido trabajando muchos meses gobiernos de otros países que actúan de mediadores. Unos más afines a Israel que a Hamás, otros más afines a Hamás que a Israel, todos sabedores de que la toma de Gaza que Netanyahu lanzó hace un año y pico no da para más y que, no habiendo conseguido erradicar a Hamás, eliminarla, sí ha logrado debilitarla notablemente, al precio de llevarse por delante la vida de miles de palestinos comunes y corrientes y al precio de haber recibido severos reproches de gobiernos, y sociedades de otros países, que repudiando el terrorismo de Hamás y lo que hizo el siete de octubre de 2023 han repudiado también los crímenes cometidos por el Ejército israelí.

La retirada del Ejército israelí de Gaza, la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás -más de un año secuestrados aquellos que han sobrevivido-, la excarcelación de centenares de presos palestinos, abrirá paso a una negociación de la que habrá de salir un nuevo gobierno autónomo para Gaza. Palestino, por supuesto, pero no de Hamás, por ahí Israel no va a pasar.

Biden quiere pensar que el conflicto como tal se termina. El tiempo dirá. Es la hora de que la Autoridad Nacional Palestina recupere el lugar que nunca debió perder, el de representante último del pueblo palestino y garante de que los acuerdos ya alcanzados años atrás se cumplen.

La denuncia de los incumplimientos y abusos de Israel en Gaza y Cisjordania tiene más crédito si no está acompañada del lanzamiento de cohetes desde Gaza contra la población israelí. Sabiendo de la historia que precede a este último episodio del conflicto, sabiendo que las treguas son paréntesis y que el optimismo en Oriente Próximo está condenado a la frustración, no es mala cosa poder empezar el día con la noticia de un alto el fuego próximo y una posibilidad cierta de que miles de vidas puedan salvarse, por el cese de los bombardeos y por el restablecimiento de las condiciones mínimas de vida en Gaza.

En El Líbano recibió la noticia del alto el fuego el ministro de Exteriores español, Albares. Entrará en vigor, si nada se tuerce, este domingo, día 19, víspera del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por voluntad inapelable de la mayoría de los estadounidenses. La gestión del alto el fuego la ha llevado el gobierno saliente, Joe Biden. La gestión de lo que venga después tendrá como actor protagonista a Trump.

Tic tac tic tac que diríaPablo Iglesias… aquel vicepresidente del gobierno que tuvo España que se ofreció en sacrificio a la política madrileña para salvar la región en que reside del fascismo (Ayuso sacó mayoría absoluta).

Tic tac tic tac para que los delegados del gobierno en la mesa del Congreso, soldados de Sánchez, le hagan hoy una amable butifarra a Junts con tema de la cuestión de confianza, verdes las han segado, Puigdemont, tus antiguos camaradas socialistas no quieren que se debata tu propuesta.

Y tic tac tic tac para que el príncipe de Waterloo reúna a sus oficiales en el chalé de Bruselas para anunciar la durísima respuesta que el ninguneo merece. Tiembla, Pedro, vamos a hacerte sudar sangre.

¿Cuál será el giro de guión del audaz Puigdemont?

Hay una enorme expectación en ámbitos políticos, mediáticos y seriéfilos. Cuál será el giro de guión con el que el audaz Puigdemont, encumbrado por sus fieles a la condición de infalible estratega, el más listo de la clase, el que siempre mece la cuna, ay quién maneja mi barca, quién, cercará al pobrecito presidente al que tiene comiendo de su mano.

A estas alturas, y habiendo llegado al ecuador de enero sin Presupuestos del Estado ni indicio alguno de que termine habiéndolos, que el expatriado anuncie que no cuenten con él para aprobar las nuevas cuentas del Reino (Reino de España) tendría poco de golpe de efecto. Si aspira a captar el interés del público ya puede inventarse algo más retorcido porque esto está medio descontado.

Va a ser hermoso, si al final no hay Presupuestos, escuchar a los portavoces gubernativos que ensalzaban en octubre la determinación de Sánchez para cumplir con el mandato constitucional de presentar un proyecto a las Cortes, o que exponían lo imprescindibles que son unas nuevas cuentas para encarar las reglas fiscales, mejorar la financiación autonómica, desarrollar el plan de Vivienda, ¡reconstruir Valencia!, predicar ahora que el gobierno gobierna, y gobierna bien, aunque sea incapaz no ya de sacar adelante, sino siquiera de presentar sus nuevas cuentas al Congreso.

Gracias por el apunte, presidente. ¿Quiere decir alguna otra cosa? Entendido, queda clara su postura… de hace siete años. Como diría Carmen Calvo, esta no es la postura del presidente porque cuando la expresó aún no presidía nada.

De los creadores de ‘este gobierno defenderá siempre a los jueces de cualquier presión que reciban del PP’ llega ahora ‘este gobierno no deja pasar un día sin decirle a los jueces que archiven de una vez los casos que afectan afamiliares del presidente y absuelvan con todos los honores a su fiscal general del Estado’ (el del gobierno).

El gabinete de juristas de reconocido prestigio que antes llamábamos ministros muestra serias dificultades para distinguir un indicio de una prueba y un cruce de mensajes de un borrado total de los mismos, pero la desinformación permanente que cultiva no le impide -al revés- refutar los argumentos y decisiones de los jueces (de algunos jueces) y sugerir que prevarican por intereses políticos (a la vez que se predicar el exquisito respeto a la justicia y la confianza absoluta en que la verdad terminará resplandeciendo, sólo faltaba).

Los ministros no necesitan citar testigos, ni tomar declaración a nadie, ni pedir información a las operadoras telefónicas para emitir sentencias cada día.

Evitando mencionar, claro, que todos ellos se consideran parte afectada: porque son subordinados del jefe cuya esposa y hermano están siendo investigados -prietas las filas, no vaya a volver a quejarse el líder de que no son lo bastante beligerantes- y porque, en el caso García Ortiz, ha sido señalada Presidencia del Gobierno como receptora y distribuidora de documentos reservados.

Hay que entender que cuando el ministro de Justicia, por ejemplo, o el ministro de Interior (en otra vida juez) opinan sobre la investigación en curso no lo hacen desde la supuesta neutralidad de quien nada tiene que ver en el asunto sino todo lo contrario.

El ministro de Justicia desea preguntar al juez Hurtado por las pruebas de lo que dice; ya expuso su jefe el presidente, jurista de primera, que si en el móvil del fiscal general no hay un solo mensaje de ningún tipo pues ya está, inocente; como ayer tenía el ministro a su lado al fiscal general podía haberle preguntado qué es lo que ha borrado, salvo que ya lo sepa y entonces no hace falta preguntar nada.

Y el ministro del Interior, lo hemos oído, da una versión creativa de la causa judicial en curso que habrá enternecido a sus antiguos colegas de la judicatura. Visto el rigor con el que describe en qué consiste esta investigación, habrá que felicitarse de que ya no imparta él justicia.

No tenía un buen día ayer el ministro del Interior, me temo. Felipe González había dicho a primera hora en Tele5 sobre el fiscal general. Le preguntan luego a Marlaska por lo que ha dicho Felipe y dice él: "motivar las declaraciones". Si González la ha motivado. ¿Cuál es el motivo por el que opina que el fiscal general debería dimitir? "Por no perjudicar la institución a la que representa". No es tan difícil de entender, ¿no?

Que igual la pregunta que podrían animarse a contestar alguna vez los ministros es por qué sienten la obligación de comentar cada día lasnovedades judiciales que se producen sólo en estos cuatro casos, cuatro (o cuatro y medio).

A saber: el de la esposa de su jefe, el del hermano de su jefe, el del fiscal general del Estado del que se apropiado indebidamente su jefe, y el de González Amador, novio de Ayuso (aquí el gobierno se permite indicarle a la jueza que haga el favor de interrogarle ya a la vez que proclama que él ya lo confesó todo).

Cuatro y medio, porque el medio es el caso Ábalos pero sólo cuando Víctor de Aldama declara o entrega algún documento que salpica a alguien que no sea o Ábalos o Koldo. Esta pulsión de algunos ministros por juzgar cada día lo que hacen jueces, fiscales, acusaciones, investigados no es fruto de su vocación frustrada de cronistas de tribunales, es la forma que creen haber encontrado--me permitirá el fiscal general que copie su expresión- de que no les ganen el relato.