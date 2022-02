No van a hacer mella en Putin, lo sabemos, los gritos que corearon ayer cientos de personas ante las embajadas rusas en países europeos. En inglés. En español o en ruso, el idioma que empleó Putin para ordenar la invasión de Ucrania.

En ruso le gritaron 'no a esta guerra' miles de personas marchando por el centro de Moscú, algunas de las cuales acabaron detenidas.

A Putin, ha quedado claro, los llamamientos a parar la agresión militar que él ha diseñado, planeado y ejecutado, le importan tanto como las advertencias que durante meses le han estado haciendo los gobiernos de la OTAN. La disuación con tipos como éste no funciona.

La vida cotidiana de los ucranianos se ha visto violentamente interrumpida

Desde hace venticuatro horas, la vida cotidiana de los ciudadanos de Ucrania se ha visto violentamente interrumpida. Quién sabe si alterada para siempre. Personas haciendo cola en los cajeros automáticos para garantizarse efectivo. Vehículos haciendo cola en las salidas de las grandes ciudades, por miles, familias confiadas en poder llegar a tiempo a la frontera occidental, la línea que marca el comienzo de la Unión Europea.

Familias pasando la noche en los andenes del metro o en los sótanos de los colegios. Y jóvenes que hacen cola ante las oficinas de reclutamiento donde reservistas veteranos, movilizados en tiempo de guerra, se ocupan de alistar y proveer del material imprescindible para hacer frente al invasor ruso.

Al bombardeo con misiles del aeropuerto más próximo a la capital del país siguió el aterrizaje de tropas terrestres. Soldados rusos que tienen ya controladas instalaciones militares y que son la avanzadilla para la toma de Kiev.

El escritor Oleg Bazylewic contemplaba hasta ayer como ucraniano afectado por las amenazas rusas la agresión militar que comenzó de madrugrada.

La situación cambia muy rápido. Para los ucranianos, en primer lugar. La situación del propio Oleg Bazylewic cambió ayer cuando el gobierno ucraniano ordenó la movilización de los veteranos.

"Ya no puedo ni compartir ni comentar nada porque ahora estoy movilizado en el ejército. Ahora soy un teniente oficial del ejército ucraniano y estoy en el autobús viajando lejos de Kiev a un campo militar. Sólo puedo pedir oraciones", decía el escritor.

La pretensión del caudillo ruso es hacerse con Kiev hoy mismo

Una nación movilizada en el empeño de plantar cara al vecino agresor. Que es un vecino infinitamente superior en recursos, en tanques, en aviones, en soldados y en presupuesto dedicado a hacer la guerra.

El cuentito putiniano según el cual él solo acudía a socorrer a la población civil del Donbás se ha revelado como lo que siempre fue, una coartada falsa. La pretensión del caudillo ruso es hacerse con Kiev hoy mismo.

El mensaje de todos los gobiernos de la OTAN, de los gobiernos y de las instituciones europeas es uno: no hay más responsable de esta guerra que Vladimir Putin. No es la OTAN quien ha pretendido crecer a costa de Rusia. Es Rusia quien pretende crecer a costa de sus países vecinos, antiguamente sojuzgados por la Unión de Repúblicas Soviéticas. La URSS que, según Biden, Putin está queriendo resucitar.

Al otro lado del Atlántico, Joe Biden anuncia más sanciones comerciales a Rusia y Bielorrusia y el envío de refuerzos militares para las operaciones OTAN. A este lado, en el territorio europeo que es Polonia, que es Hungría, que es Rumanía, las fuerzas de la OTAN se organizan por si alguna de estas naciones se viera alcanzada por el fuego ruso.

España está a lo que la OTAN requiera de nuestras Fuerzas Armadas, como viene explicando la ministra de Defensa. Y en coordinación con los socios de la Unión Europea está a la aplicación de las sanciones económicas que se han pactado contra altos cargos del régimen ruso y de empresas y bancos afines al Kremlin.

El presidente Sánchez asistió anoche al Consejo Europeo de emergencia ---los gobernantes de los Veintisiete---. A la entrada le preguntaron los periodistas a Borrell si aún cabe confiar en las gestiones diplomáticas.

¿No ven lo que está pasando? Una potencia nuclear ataca brutalmente a su vecino y amenaza a quien acuda en su ayuda con el uso de armas nucleares. ¿No ven lo grave que es todo esto?

La diplomacia se intentó y no sirvió. Porque Putin las soluciones diplomáticas no le parece que solucionen nada. La guerra, para él, termina cuando Ucrania ha sido anexionada a Rusia. Y si cae Ucrania, por qué no van a poder caer los demás.