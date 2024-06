Marta García Aller: "Con la pandemia en el olvido, seguimos sin saber qué hemos aprendido"

Los contagios de covid se han duplicado en dos semanas. De momento, está impactando poco en hospitales. Pero cada vez hay más gente con coronavirus. Otra vez Omicron. Omicron se llama todavía esta cepa, omicron, ¿te acuerdas? No sé si porque es la misma o porque ya no nos molestamos en cambiarle el nombre. Para el nuevo rebrote de covid, como aún no parece grave, aún no le hemos puesto ningún apodo a las variantes. Que aún se llamen JN.1 y BA.2.86 es buena señal. Si las rebautizamos, malo.

Hay rebrotes de covid en España. También de gripe y neumonías bacterianas. En Atención Primaria ya lo están notando. ¿Y sabes qué podríamos notar también? Que han pasado 4 años. 4 años ya desde la primera de las desescaladas. Hace 4 años que estábamos en plena desescalada, a punto de empezar el primer verano de la pandemia, cuando no sabíamos que íbamos a tener que numerarlos.

Hay rebrotes de covid. ¿Pero sabes lo que no hay? La sensación de que hayamos aprendido a prepararnos mejor. En diciembre un grupo de expertos publicó un Informe sobre el sistema Nacional de Salud en la pandemia que constató que España no estaba preparada para afrontar una pandemia de un virus respiratorio. No lo estaba y sigue sin estarlo. En 2020 teníamos falta de recursos, falta de sistemas de información y falta de recursos diagnósticos. Falta también de coordinación. La solución, claro, pasa en buena medida por mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, contratando más y pagándoles mejor.

Y, sin embargo, ¿qué tenemos cuatro años después? Tenemos personal sanitario quejándose de la misma precariedad. O peor. Tenemos miles de profesionales sanitarios yéndose cada año a trabajar al norte de Europa. Y eso que en España no hay paro en enfermería. Aun así, se marchan de España. ¿Por qué? Pues no solo por los sueldos, también por la temporalidad crónica. Toda Europa envejece y faltan millón y medio de enfermeras en el UE. También podríamos estar hablando de esto en la campaña electoral.

¿Moraleja?

Con la pandemia en el olvido, seguimos sin saber qué hemos aprendido.