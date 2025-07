Marta García Aller: "El punto de partida siempre es una pregunta: ¿Cómo queremos que sean nuestras ciudades?"

Anoche le oí decir al premio Luca de Tena de periodismo queel punto de partida siempre es una pregunta. Y me acordé de la frase esta mañana al leer en la prensa internacional una noticia muy destacada sobre España. Aquí andamos tan pendientes de lo que está pasando en el Congreso, en Moncloa, y alrededores, que no nos queda mucho tiempo para hablar de lo demás.

No es una noticia sobre el pleno de hoy en el Congreso. Debe de ser que, sobre el futuro de la legislatura, fuera de España están ya más pendientes de lo que digan los jueces que de lo que diga Sánchez. Pero sí es una sentencia. Una que puede cambiar la vida de mucha gente.

Un juez de Madrid ha ordenado el cierre de 10 pisos turísticos. Todos en el mismo edificio del centro, muy cerquita de la Plaza Mayor. La sentencia histórica afirma que "las actividades ilícitas e insalubres" que tenían lugar en el edificio han causado daño psicológico a una familia con niños y violado su derecho fundamental a la intimidad.

Cansados del trasiego de turistas borrachos, la familia denunció a los propietarios de los pisos turísticos vecinos y ganó. Lo que estaba en juego no era si los apartamentos en sí eran ilegales o no, sino si estaban dañando los derechos básicos y la calidad de vida de los vecinos. La sentencia dice que sí. Que no hay derecho a vivir así. Y marca un precedente muy relevante.

Y la familia que denunció que los pisos turísticos le hacían la vida imposible seguramente se preguntó: ¿de verdad tengo que aguantar que todos los días vomiten en mi escalera sin que las autoridades hagan nada? ¿Debemos aguantar que los propietarios de los pisos turísticos paguen multas irrisorias por un negocio tan lucrativo que hace inhabitables barrios enteros en medio de una crisis de vivienda?

Hay muchas preguntas más. Porque el punto de partida, lo decías anoche, siempre es una pregunta. Y esta es muy relevante: ¿Cómo queremos que sean nuestras ciudades?

Moraleja

Proteger las libertades es hacer habitables las ciudades.