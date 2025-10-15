Marta García Aller sobre la comparecencia de Ábalos en el Supremo: "¿Robaba al partido o para el partido?"

Seguro que el presidente Sánchez va a estar muy pendiente hoy a lo que diga su ex amigo, ex ministro y ex secretario de Organización ante el juez. Ábalos va hoy al Supremo a explicar su trasiego de efectivo. Y mira que el imputado ha intentado evitarlo con estrategias de todo tipo, desde romper con su abogado a amagar con renunciar al escaño… Pero no ha colado. Hoy declarará, a su pesar.

El último informe de la UCO que reúne muchas evidencias de que, durante años, Ábalos recibía pasta en b de origen más que dudoso y en la que la Guardia Civil incluye pagos en metálico procedentes del PSOE. ¿Robaba Ábalos al partido o para el partido?

En el PSOE insisten en que ese efectivo era todo legal. Que todos los gastos están auditados. Eso le dijo ayer Sánchez a Angels Barceló. El presidente añadió también que “dentro del PSOE no hay cabida para la corrupción”... Ahora, se entiende. Si no no estaríamos todos pendientes del Supremo.

Hay una sorprendente carrera dentro del PSOE para normalizar el efectivo en Ferraz y quitarle importancia al último informe de la UCO. Hasta Sánchez reconoció ayer haber cobrado en cash: "liquidaciones de gasto", las llamó.

Sorprendente que Sánchez le quite importancia al descontrol de la caja de su partido, el partido que limitó los pagos en efectivo para evitar blanqueo. Sobre todo porque los que dirigían el partido eran Ábalos y Cerdán. Uno en la cárcel y al otro el juez puede enchironarlo hoy. Eran ellos dos los que controlaban las cuentas del PSOE, los que fijaban las normas en Ferraz de lo que se podía hacer.

¿Cómo puede estar tan convencido Sánchez de que nunca hubo una trama paralela de pagos en b ni efectivo en Ferraz de origen dudoso cuando el partido lo dirigían Ábalos y Cerdán? Cuanto más convencido se muestra de ello el presidente, menos creíble resulta que esté ayudando a esclarecer qué pasó esos años en los que él, en el mejor de los casos, no se enteraba de nada.

¿Moraleja?

Más que quien cobraba en efectivo, el origen del dinero en sobres es lo decisivo