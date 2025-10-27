"Mazón comiendo y bebiendo y la gente muriendo": la reflexión de Marta García Aller sobre la actuación del president el día de la Dana

Un año después de la tragedia de la dana, decenas de miles de personas han vuelto a salir a las calles de Valencia a reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat. Y van doce, porque hace doce meses ya. Una marcha en recuerdo de las 229 víctimas y miles de afectados, también para exigir la responsabilidad que Carlos Mazón se sigue negando a asumir.

Los manifestantes hicieron sonar la alarma de sus teléfonos a las 20:11, hora a la que llegó el SMS de Es Alert el 29 de octubre del 24. Tarde y mal, según Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja que investiga la actuación del Gobierno valenciano. Bueno, más bien, la falta de ella.

"Tú comiendo y bebiendo y la gente muriendo" decía una de las pancartas que pedía la dimisión de Mazón. Porque la ausencia del presidente de la Generalitat el día de las inundaciones sigue rodeada de incógnitas. En los momentos cruciales de la catástrofe, Mazón pasaba la tarde en el Ventorro con una periodista. Las horas no cuadran.

Ayer llegaba un nuevo dato. Una nueva versión del itinerario que hizo Mazón del Ventorro al Palau. No sé cuántas van ya. Este domingo el diario Levante publicó que tras la sobremesa de casi cuatro horas, Mazón acompañó a la periodista hasta un parking. Eran las 18.45. Hasta ahora, el relato oficial decía que había ido directo al Palau. Y luego al Cecopi.

Pero se lo tomó con calma. Hasta una hora más tarde no llega a la Generalitat. En apenas ese intervalo, en esos minutos clave en los que no se conoce con exactitud el paradero de Mazón, mueren 80 personas, según calcula El País. Que ha echado cuenta y desde el parking hasta el Palau hay 12 minutos andando. Mazón tarda una hora. Y hay 40 minutos ahí en los que no habla con nadie por teléfono.

Durante los peores minutos de la peor tragedia de la comunidad que preside, sigue sin estar claro dónde estuvo Mazón. Sabemos dónde no estaba: donde tenía que estar.

¿Moraleja?

"Mazón comiendo y bebiendo y la gente muriendo"