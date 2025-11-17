Marta García Aller desmonta el bulo de las 'paguitas' a migrantes: "Las ayudas no llegan a los que menos tienen"

¿Cuántos inmigrantes dirías que cobran en España el Ingreso Mínimo Vital? ¿Cuántos? ¿El 20%? ¿El 30? A ver, tiene sentido tirar a ojo por lo alto porque el otro día conocimos el dato de Cáritas de cuantísima gente vive en riesgo de pobreza en España, cuántas familias están pasándolo realmente mal. Una pista: el porcentaje de pobreza severa entre extranjeros triplica el de los nacidos en España.

¿Así que cuántos inmigrantes dirías que cobran en España el Ingreso Mínimo Vital? ¿Qué porcentaje? Pues son muchos menos de los que imaginamos. ¿Cuántos dirías? ¿El 15%? ¿El 10? ¿El 7? Menos. Solo el 4,8% de los inmigrantes, ¡el 4,8%! de los extranjeros que viven en España reciben el Ingreso Mínimo Vital. Son datos del Informe sobre la realidad migratoria en España del CES.

Los datos no cuadran con la imagen de paguitas para todos. El 4,8% es poco para un ingreso que se supone ha de llegar a las familias más vulnerables. Casi un 20% de la población extranjera en España tiene carencias materiales severas. Solo el 4,8% de extranjeros recibe el ingreso mínimo vital.

Tampoco toda la población española que necesitaría el Ingreso Mínimo Vital lo recibe. Lo que algunos llaman con desprecio "la paguita" llega solo al 3,6% de españoles. Y eso que las carencias severas afectan al 6,3.

No estoy muy segura de que sea buena idea segmentar estos estudios de pobreza entre los nacidos en España y los que no. Pero como cunde tanto el discurso contra "las paguitas", como si las recibiera todo el mundo, conviene recordar que llega a mucha menos gente de la que la necesita. Españoles y extranjeros.

Para percibirla es necesario tener residencia legal y los que no tienen papeles, da igual como de pobres sean, no tienen ese derecho. Ah, y tampoco existe una paga de 1000 euros al mes a los que llegan a España. Es un bulo. ¿Sabes qué no lo es? Que la pobreza aumenta. Y las ayudas no llegan a los que menos tienen. Sean de donde sean.

¿Moraleja?

Crece la pobreza y no llega la paguita

a quien más la necesita