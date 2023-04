Manuel Calderón: "En el extrarradio me siento más libre"

En un descampado se juega, pero también se fuma por primera vez, se liga por primera vez y hasta se conduce por primera vez. En uno de esos miles de descampados que poblaban las ciudades jugó, experimentó y creció el escritor Manuel Calderón, quien en su nuevo libro utiliza ese espacio -el descampado- como excusa para construir un mundo literario y casi filosófico.

'Descampados' (editorial Tusquets), es un libro que acumula reflexiones de su adolescencia en Barcelona en los años 70 hasta que vuelve años después en 2017. A su regreso, encuentra una ciudad extraña, que ha perdido muchos de sus descampados y que "ya no está en la esencia de esa periferia y el extrarradio en el que él creció y aprendió a amar la vida", dice Sergio del Molino a modo de presentación.

¿El descampado es sinónimo de nostalgia?

El descampado es un territorio de antes, que tiene que ver con el desarrollismo, con la voluntad de "imprimir velocidad a un país quieto", aclara el periodista y novelista Manuel Calderón. Aquellos espacios eran "no lugares" propios de aquella época y que, sin embargo, no existen en otros países de Europa central.

En su libro, Calderón reflexiona sobre la idea de la rotundidad del hombre en el descampado y la soledad. A pesar de su progresiva desaparición, el descampado siempre se mantiene, permanece inmutable a pesar del tiempo.

"Un descampado no deja nunca de ser un descampado", sostiene el escritor, incluso cuando son urbanizados o se convierten en esas periferias que se basan en un centro comercial y un trasiego de autovías.

Al hilo de esto, comparte la reflexión del arquitecto italiano Renzo Piano, quien defendía que los descampados eran "desiertos afectivos" y que se debería empezar a valorar las ciudades no tanto por sus centros, sino por la calidad de sus periferias.

El extrarradio como un lugar donde sentirse libre

Cuando este cordobés inmigrante en Alicante y luego en Barcelona vino a vivir a Madrid, siempre tuvo -y tiene- la tendencia de acudir a los extrarradios de la capital, porque "me siento más libre", explica Calderón.

Iba hacia los lindes de la ciudad porque me sentía libre y porque se reproducía un esquema de vida muy originario, muy puro

"Me iba hacia los lindes de la ciudad, hacia el final, porque me sentía libre y porque se reproducía un esquema de vida muy originario, muy puro", dice recordando las conversaciones de las personas mayores que hablaban de su tierra natal. Por tanto, el tema principal del libro "no es por nostalgia, sino por absoluta libertad".

En definitiva, 'Descampados', al igual que los territorios, es un libro difícil de catalogar y que "surge de esa resistencia a ser definido", define Sergio del Molino.