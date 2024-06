Rosa Belmonte y Emilia Landaluce: "Asimilamos cosas y escribimos de ellas aunque parezcan que no son nuestro mundo"

Después de su primera novela, 'La mala víctima' -que tenía como escenario principal la costa de Cádiz- 'Donde caiga la flecha' se enmarca tierra adentro. En el mundo de las monterías, en una Mancha sin la sombra del Quijote, en la España aristocrática de señores y plebeyos.

Esta novela escrita a cuatro manos por Rosa Belmonte y Emilia Landaluce cuenta con una trama compacta y homogénea sobre un mundo de casi perdedores. El nuevo caso de la periodista de sucesos Socorro Núñez se despliega en un contexto donde las mujeres ven su sitio usurpado por hombres más tontos y más torpes y en un mundo periodístico que se niega a morir.

La perfecta simbiosis Belmonte-Landaluce

Cualquier persona que conozca a Emilia puede pensar que el libro ha sido escrito enteramente por ella, igual que 'La mala víctima' que también se enmarca en "territorio Landaluce", apunta Rosa. Sin embargo, el hecho de que desde hace muchos años Rosa esté dentro de la familia Landaluce le ha hecho estar dentro de otros mundos, como el de La Mancha, el de la caza o el de El Puerto de Santa María.

En su primer libro juntas -'Sobre nosotras, sobre nada'- había un capítulo entero sobre perros. "Yo no había estado con un perro en mi vida hasta que no estuve con la familia Landaluce. Son cosas que se van asimilando y de las que puedes ir escribiendo aunque parezca que no es tu mundo", justifica Rosa.

Al final, una acaba asimilando las cosas de la otra hasta crear una novela a cuatro manos perfectamente sincronizada, sin que se note qué parte del libro ha escrito quién.

Odio compartido hacia quien cita a Gil de Biedma

En el libro el periodista insoportable trata de ligar citando a Gil de Biedma, lo que refleja la aversión de las dos autoras por este tipo de personas. "No es que odiemos a Gil de Biedma o a Chaves Nogales, odiamos a los que citan a Gil de Biedma, y descubren a Chaves Nogales y a Gay Talese", cuentan mientras aseguran que "el odio une más que cualquier otra cosa".

Durante la lectura, el lector descubre el mundo a través de los ojos de la periodista Socorro Núñez, quien sirve de guía en el mundo de las monterías, tan extraño como apasionante conforme va avanzando la acción.