Concha Cardeñoso, traductora de 'Hamnet': "Me he esforzado en el vocabulario del vestuario para que coincidiera con el de la época"

En la década de 1580, una pareja que vivía en Henley Street (Stratford, Inglaterra) tuvo tres hijos: Susanna y Hamnet y Judith, que eran gemelos. Hamnet, el niño, murió a los once años. Cuatro años más tarde, en 1600 su padre, William Shakespeare, escribió una obra de teatro titulada 'Hamlet', tal vez en recuerdo a su hijo fallecido. Ésta es la hipótesis literaria de Maggie O’Farrell para escribir su novela 'Hamnet', una historia que en castellano ha sido publicada por Libros del Asteroide y traducida por Concha Cardeñoso. Esta traductora también ha trabajado traduciendo del catalán los títulos de Jaume Cabré de la editorial Planeta, entre los que destacan 'Yo confieso', 'Las voces del Pamano', 'La telaraña', 'Yo confieso' y 'Consumidos por el fuego', su último título publicado en 2021.

En 'Hamnet', Maggie O'Farrell se apoya en todo lo que sabemos de la familia de William Shakespeare para novelar todo aquello que desconocemos. La autora llevaba queriendo escribir esta historia desde su etapa en el instituto, sin embargo, como tiene tres hijos igual que Shakespeare, dos chicas y un chico, no quiso escribir la novela hasta que su hijo no pasara la edad fatídica de los once años.

Sergio del Molino considera que es una novela "muy bien narrada" en la que la autora se ha encontrado con una vida con muchos misterios y unos pocos datos muy bien contrastados. "Ha podido hacer una ficción con unos personajes redondísimos que ha ido construyendo ella en la que Shakespeare es un personaje secundario y apenas se le nombra", cuenta Sergio. En definitiva, O'Farrell ha creado un mundo familiar tremendamente emocionante donde el lector se hace padre de ese niño Hamnet que muere de peste a los once años.

Agnes, la mujer de Shakespeare ha sido construida por O'Farrell como una mujer con una relación muy estrecha con el bosque, la naturaleza y las plantas medicinales y le otorga el don de una intuición sobrenatural. Además, Sergio cuenta que la muerte de Hamnet es una de las muertes de niño mejor narradas que jamás ha leído, unas páginas donde se retrata la agonía de la madre abrazando al niño, que deja devastado a quien lo lee.

Concha Cardeñoso, traductora al castellano de 'Hamnet'

Libros del Asteroide es una de las pocas editoriales que incluyen en la portada de sus libros el nombre de quien lo traduce al castellano. En el caso de 'Hamnet', Concha Cardeñoso ha sido la encargada de traducir esta obra al castellano, el tercer libro de O'Farrell que traduce. Concha también ha traducido importantes obras como las de Jaume Cabré de la editorial Planeta: 'Yo confieso', 'La telaraña', 'La sombra del eunuco', 'Cuando llega la penumbra' y 'Consumidos por el fuego', entre otros.

Sobre el papel de los traductores a la hora de comunicar lo que quiere decir el autor en cada libro, Concha explica que aunque haya muchas cosas que parecen intraducibles, hay que "cambiar el continente sin cambiar el contenido". La idea de traducir las palabras literalmente de un idioma a otro es imposible, incluso entre lenguas muy similares como pueden ser el castellano y el italiano. Por ello, el trabajo de los traductores es buscar la forma de comunicar exactamente lo que quiere decir el autor.

Los traductores también traducen estilos de escritura, como autores que escriben sin comas o sin utilizar ciertas vocales o ciertas letras. Además, los traductores son considerados creadores y autores de la traducción de la obra y, por tanto, la propiedad intelectual de la obra derivada, la obra traducida, les pertenece.

La autora, Maggie O'Farrell, ya le había comentado a Concha Cardeñoso que estaba preparando un novela sobre este tema, algo que inquietó un poco a la traductora "porque no sabía si tendría que utilizar un lenguaje del siglo XVI", confiesa. Para la traducción de 'Hamnet', novela que le ha parecido "una maravilla", Concha cuenta que se ha tenido que esforzar en las partes del vestuario para que coincidiera con el de la época. Con su trabajo, cuenta que aprende mucho "y descubres palabras nuevas en castellano también".