la vida de josemi

Josemi Rodríguez Sieiro nos cuenta en Más de uno cómo está pasando esta cuarentena, explica que se ha echado el producto que su peluquero le ha dado para que el pelo blanco no se ponga amarillo, pero advierte que si te lo dejas más tiempo, se vuelve azul. Por otro lado, asegura que no echa de menos la calle y que lo único que le da miedo es no tener nada para comer.