El emotivo recuerdo de Josemi a Miguel Ángel García Juez: "Me lo pasé muy bien con él"

Josemi está consternado por el reciente fallecimiento del periodista Miguel Ángel García Juez, que desarrolló su carrera radiofónica en Antena 3 de Radio y Onda Cero entre otras emisoras. "Es una noticia absolutamente inesperada, desconocía que estaba malo", lamenta Josemi, que explica que conoció a Carlos Alsina con García Juez.

"Cuando me llamó me dijo: -Soy el gran locutor de la tarde, ¿no me conoces?", cuenta Josemi, que asegura que le respondió que él solo conocía a Luis del Olmo. "Cuando fui a verle, me dijo que si podía colaborar con él un par de días. Y que aquello era algo vocacional y que nadie cobraba", nos narra Josemi, que no cedió, se giró y miró a la redacción y le respondió: "Cuánto ricos hay que yo no conocía". "Javier Godó es lo suficientemente rico como para poder vivir sin mi colaboración", le dijo Josemi a García Juez.

"Me lo pasé muy bien con Miguel Ángel", dice emocionado Josemi.

