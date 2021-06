Josemi: "Voy a escribir un libro para entretener a la gente en los almuerzos"

Josemi manda su pésame a nuestra compañera Carlota Colón de Carvajal por el fallecimiento de su padre. En otro orden de cosas, cuenta su experiencia en la entrega de los premios de poesía la Fundación Loewe en el Hotel Palace. "Los premios Loewe siempre tienen un jurado muy culto y estupendo", comenta Josemi. Además, Josemi adelanta que va a escribir un nuevo libro "para entretener a la gente en los almuerzos" y que a partir de julio escribirá en el ABC, aunque confiesa que no quiere agotarse, por lo que no sabe si será con continuidad o no.