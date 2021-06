Josemi: "Todos los que han venido de ultramar vienen como a país conquistado, así no se puede cenar"

Josemi Rodríguez-Sieiro vuelve a Más de uno para hablarnos de sus cosas y se queja del verano y de cuando la gente le pregunta "¿Cuándo te vas?" pero acaba de llegar. "Yo no me voy nunca de ningún sitio, estoy como el Espíritu Santo, en todas partes", dice.

Además, recuerda su experiencia del fin de semana en el hotel Four Seasons y critica cómo va la gente vestida ahora en verano, con zapatillas de dedo, camisetas y bermudas a los restaurantes, chasqueando con los dedos para llamar al camarero. "Todos los que han venido de ultramar vienen como a país conquistado", comenta, y dice que debería estar absolutamente prohibido ir así. "Todo el mundo hace lo que le da la gana y tendrían que decirles que así no puede entrar, así no se viene a cenar", señala.