Josemi: "Esperanza Aguirre cantó en inglés y francés porque es muy culta"

Ayer Plácido Domingo regresó al escenario del Auditorio Nacional donde cantó en una gala benéfica. Josemi, que no falló al evento, comenta: "lo de Plácido Domingo ayer fue bestial" y elogia su fabulosa voz. Sin embargo, lo que cuenta que fue impresionante era "la entrada y la calle para la señora Isabel Díaz Ayuso", que estaba preparada como en los grandes estrenos de cine o teatro en París. Una vez dentro, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid recibió una ovación "que yo no la he visto más que cuando los Reyes iban al Teatro Real", dice Josemi.

Esperanza Aguirre triunfó anoche en la tercera gala del programa de Antena 3, Mask Singer. La expresidenta de la Comunidad de Madrid fue descubierta tras el disfraz de la Mariposa. En el programa Aguirre cantaba en inglés y en francés, y Josemi sostiene que "es muy culta". Además, a Josemi le gusta mucho el programa porque "es muy novedoso y trabajoso".