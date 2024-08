EL VERANEO DE JOSEMI

Josemi: "Prefiero cenar con una persona normal a cenar con un cretinoide"

Josemi Rodríguez-Sieiro nos pone al día sobre su veraneo en Vigo que, por el momento, está siendo muy tranquilo. También habla de cómo se organiza a la gente en las cenas y cómo a veces le ha tocado sentarse al lado de algunas "petardas". Señoras que pretenden ser ricas, pero no lo son tanto, pretenden ser elegantes cuando no lo son, o se ponen bikinis cuando no tienen edad. Ante ese tipo de "personajes", Josemi se marcha del lugar porque prefiere cenar con gente normal.