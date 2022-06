LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "Yo en metro no voy, ni hablar"

Josemi Rodríguez-Sieiro se queja del desorden generalizado y de lo revuelto que está el tiempo meteorológico, igual que el ambiente político: "Mónica Oltra tendría que haber dimitido desde el principio". Además, advierte de que con la cumbre de la OTAN tal vez tiene problemas para venir a la radio, pero asegura que él en metro no va. "Yo en metro no voy, ni hablar. Si es así, me quedo en mi casa", sostiene.