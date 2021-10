LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "No me gustan los funerales como misas de réquiem, sino con Ennio Morricone"

Josemi Rodríguez-Sieiro cuenta en 'Más de uno' los planes que ha hecho durante este fin de semana. El viernes tuvo el bautizo de su sobrina nieta y tres funerales. De los funerales, Josemi opina que fuera de Madrid no se hacen igual de bonitos. "No me gustan los funerales como misas de requiem, sino con Ennio Morricone", sostiene.