LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "Donde no me invitan, no iré nunca"

Josemi Rodríguez Sieiro asegura que este año no ha sido invitado a los actos del 2 de mayo. "Donde no me invitan, no iré nunca", alega y confirma que tampoco haría nada porque le invitasen porque es de muy mal gusto. Por otro lado, recuerda la vez que se coló en una boda con unos amigos.