José Ramón de la Morena: "Las conspiraciones que preocupan al pueblo son las interpretaciones del VAR"

A falta de 14 días para que finalice la liga de fútbol, el interés general ya es el fútbol, y sus polémicas tapan las cloacas de Pablo Iglesias y la tarjeta sim y las comisiones de Corina. Las conspiraciones que le preocupan ahora al pueblo son las interpretaciones del VAR y los arbitrajes, y por qué unas veces es penalti una jugada y otras no, y si están favoreciendo al Madrid como insinúan algunos jugadores del Barça y ayer del Athletic de Bilbao.

El Madrid ha ganado los dos últimos partidos por 1-0 con dos penaltis que me parecieron indiscutibles. Después ocurren jugadas parecidas, que no iguales, que provocan esas discusiones, pero la realidad es que el VAR hace el fútbol más justo, aunque sea necesario perfeccionarlo con gente más ecuánime y menos dependiente del colectivo arbitral del campo. Han de ser otros árbitros, preparados específicamente para el arbitraje televisivo.

Pero el equipo que mejor ha reanudado el campeonato ha sido el Madrid, y el Villarreal, al que anoche el Barça aplastó en la primera parte con un tridente que resultó espectacular: Suárez, Messi y Griezmann, que bordaron el fútbol sabiendo que el Madrid había ganado en Bilbao y que si no ganaban, la liga se les escapaba. Ganó el Barça con absoluta superioridad y jugando como lo hacían en sus mejores momentos, y aún así utilizaron la bolsa de chucherías que tenían preparada para usar como excusa si el partido y el resultado hubiera sido otro. Cuando se gana así, pensaba que no se tenían ganas de protestar por nada. Al fin y al cabo las excusas se inventaron para justificar los errores. Pero Bartomeu salió a denunciar una supuesta parcialidad arbitral, señalando al Real Madrid como beneficiado. El discurso estaba preparado y el resultado no cambió lo que el Barça ya tenía pensado decir.