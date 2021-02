La ínsula: ¿Hay que modificar el derecho a la libertad de expresión?

Los ex políticos Eduardo Madina y Borja Sémper analizan en La ínsula de Más de uno dónde deben estar los límites de la libertad de expresión, a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel y de las reacciones que ha supuesto, con la condena de varios políticos de Unidas Podemos a la sentencia y la respuesta violenta en las calles de Madrid y Cataluña.

Madina destaca que estamos hablando de la frontera donde termina la libertad de expresión y comienza el derecho al honor, intimidad, etc. Y plantea qué pasaría si en vez de ser Pablo Hasel el que ha hecho las declaraciones, hubiese sido un falangista que abogase por explotar el coche de Pablo Iglesias e Irene Montero, "¿las manifestaciones hubieran sido las mismas? Seguramente no", dice. Por lo que critica que "el legislador no puede estar al calor de las posiciones subjetivas de cada uno".

Aunque el ex socialista reconoce que si se tiene que posicionar, siempre está "a favor de la libertad de expresión", a pesar de que le "cueste salir a la calle a defender la libertad de expresión de quien ha pedido que le vuelen el coche" a uno de sus mejores amigos durante la política, Patxi López.

Asimismo, Sémper asegura que este tema requiere de un análisis muy profundo y expone que la libertad de expresión no puede ir "en función de su responde a mi sesgo o no". Y, al igual que Madina, considera que "ante la duda, que prevalezca la libertad de expresión".

Elecciones catalanas

Sémper y Madina también se pronuncian sobre las elecciones catalanas y el aumento de votos de Vox en detrimento del Partido Popular y Ciudadanos. Edu sostiene que "siempre que Vox se sitúe en torno al 15%, el PP tiene muy difícil pasar del 20%, por lo que la ley electoral no le permitirá pasar de 100 diputados". Todo esto, conlleva a "una fragmentación del espacio de centro derecha que impide que el PP gobierne" y, según Madina, "hace un daño enorme al país"

Al igual que su compañero de sección, el ex popular pone en duda que la formación de Santiago Abascal esté situada en el bloque de centro derecha, "no debería ser incluido en bocas de portavoces políticos como un partido que responda a ese eje", declara, porque a pesar de que los votantes sí puedan ser muy heterogéneos, "el discurso político de Vox no responde" al centro derecha, sino más bien a "un falangismo 2.0.".

La influencia de La ínsula

Por otro lado, reflexionan sobre la influencia que está teniendo esta sección en España. Recuerdan que la comisión de Educación del Congreso de los Diputados han tomado la decisión de meter los contenidos de Manuel Chavez Nogales en los estudios de Primaria y Secundaria, después de entrevistar en La ínsula a su nieta. Además, señalan que han conseguido que La cultureta se revitalice porque estaba un poco lánguida y que también han influido en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el otro día recomendó a Pablo Casado que viese el film 'El sirviente', para alertarle sobre Vox.