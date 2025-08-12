Llegan a Gijón los primeros diez menores migrantes no acompañados desde Canarias

Los 10 primeros migrantes menores no acompañados acaban de llegar a Gijón desde Canarias y han sido atendidos por la ONG de atención humanitaria Accem.

Con esta llegada se pone en marcha el reparto de estos menores a través del auto que dictó el Tribunal Supremo (TS) que reclamaba al Gobierno una rápida acción para colocar a los mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

El reparto será de forma semanal

Estas mismas fuentes han confirmado que los repartos se harán de manera semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. Destacan la importancia de que el proceso "prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior". Según ha informado el presidente canario, Fernando Clavijo, se irán derivando 30 menores semanales.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha declarado que están "tremendamente satisfechos" de la cooperación entre el Gobierno central y el canario para realizar los traslados de los menores.

"Todas las semanas hemos mantenido reuniones de una manera muy rigurosa. El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el de establecer unos procedimientos que garantizan, y esa era nuestra especial preocupación, que garantizaran el bienestar y el interés superior de los menores", ha asegurado Cancela en un vídeo difundido por el Ministerio.

También ha recalcado la necesidad de cooperación para la correcta organización de los traslados: "Es necesario buscar un soporte, procedimental y también presupuestario. De ahí la declaración de emergencia que soporta con 40 millones 1.200 plazas para derivar a Península y sobre todo también un contacto muy directo y una relación también de interlocución permanente con las comunidades autónomas o los territorios que son de destino", ha destacado.

"Los menores nunca van solos en los traslados"

En cuanto a las plazas, argumenta que se asignan dependiendo de las condiciones del proyecto, del recorrido que han creado y también de las perspectivas de futuro. "Los menores nunca van solos, los acompaña la entidad que está acreditada en Canarias para ese proceso de gestión. Los acompaña también representantes del Ministerio, en ese viaje nunca están solos y ya en Península les recibe la entidad que les va a acoger en el centro de destino a donde van", ha aclarado.

Además añade que las Consejerías de Menores de origen y destino y el Gobierno están en constante comunicación.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Migraciones ha informado que más del 90% de los menores migrantes solicitantes de asilo vienen de Mali. Mientras, el 10% restante procede de Burkina Faso o de Guinea-Conakri.

Finalmente, ha señalado que los dos gobiernos se han comprometido a hacer dos derivaciones cada semana. "Luego lo iremos adaptando, si es posible hacer alguna más en función de lo que dialoguemos y acordemos en cada reunión de los martes y que se producirá con total normalidad y de manera dinámica todas las semanas", ha concluido.