La AEMET amplia otra vez la ola de calor: seguirá como mínimo hasta el lunes 18

La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a ampliar la duración de la ola de calor que afecta a gran parte de España y Canarias desde principios de agosto. Pese al descenso de temperaturas previsto para mañana miércoles, el episodio continuará al menos hasta el lunes 18 de agosto, según el último aviso especial emitido hoy martes.

La configuración sinóptica sigue siendo muy estable en nuestro entorno, lo que favorece la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre buena parte de la Península y el archipiélago canario. Este patrón, sumado a la fuerte insolación del verano, mantiene temperaturas muy superiores a las habituales para estas fechas, consolidando uno de los episodios cálidos más prolongados del verano.

Altas temperaturas y tormentas vespertinas

Este martes, las máximas descenderán en la vertiente mediterránea, mientras que subirán ligeramente en el extremo sur y el litoral oriental del Cantábrico. En el interior peninsular se mantendrán valores de 36 a 40 ºC, y en el Guadalquivir se podrían alcanzar los 44 ºC, sin descartar cifras similares en la vega del Guadiana. La AEMET advierte que la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas hoy y mañana añade incertidumbre a la evolución de las máximas.

Mañana miércoles se espera un descenso más generalizado de las temperaturas, especialmente en la vertiente cantábrica. Aun así, en el cuadrante suroccidental y en las depresiones del noreste seguirán registrándose picos de 40 ºC, aunque de forma menos extendida que en jornadas anteriores.

Nuevo repunte a partir del jueves

El jueves 14 se prevé un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuará los días siguientes y se extenderá a la mitad oriental a partir del sábado. Ese día, los termómetros volverán a rozar o superar los 40-42 ºC en el cuadrante suroccidental, el valle del Ebro y puntos de la vertiente mediterránea.

El alivio térmico no llegará hasta el lunes 18, cuando se espera un descenso generalizado de temperaturas, aunque ese día todavía podrían superarse los 40 ºC en las zonas más afectadas.

Noches tropicales

En cuanto a las mínimas, el calor nocturno seguirá siendo protagonista. Gran parte del territorio no bajará de 22-25 ºC, con especial incidencia en el sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

La AEMET recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este episodio prolongado, mantenerse hidratado y seguir las recomendaciones de protección frente al calor para minimizar riesgos en la salud.