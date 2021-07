La ínsula: "En Hungría se está expulsando a los homosexuales del campo del derecho"

En relación a la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en torno al consumo de la carne, Borja Sémper y Eduardo Madina opinan que sería conveniente por parte del Gobierno realizar una reflexión a futuro sobre este tema o centrarse en las políticas de consumo "antes de meter en un lío a una industria muy importante en nuestro país desde el punto de vista económico", sostiene Madina. Asimismo, Sémper pone de manifiesto los grandes avances que ha dado la industria agroalimentaria en relación a su modernización y la cantidad de empleo que genera. En definitiva, ambos coinciden en que "falta política y sobra Twitter".

La obesidad infantil es uno de los problemas a los que se enfrentan determinadas comunidades autónomas, sobre todo las que tienen menor tasa de riqueza. Ante esta problemática, el Gobierno debe realizar políticas públicas que apuesten por buenos hábitos alimenticios que aseguren "unos mínimos de igualdad de acceso a unos alimentos de calidad", explica Madina que considera que el ministerio de Consumo está fallando en implicar estos problemas dentro de una política general. Sémper critica la abundancia de "discursos ideologizantes e ideologizados" sobre los discursos que pretenden promover determinadas prácticas saludables.

¿Son necesarias las sanciones a Hungría por sus leyes homófobas?

Ayer el Parlamento Europeo reclamó a la Comisión Europea la suspensión de fondos europeos a Hungría como castigo a sus leyes homófobas, que prohíben hablar de homosexualidad en la escuela o en los medios de comunicación. En la votación que se realizó ayer en la Eurocámara, todos los diputados del Partido Popular se abstuvieron excepto Esteban González Pons que votó a favor de las sanciones al gobierno de Orbán.

"Hay una parte de la sociedad húngara que ya no cabe dentro de Hungría", dice Madina sobre la intención, convertida en ley, de hacer más difícil la vida a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la del presidente húngaro. En los últimos años, Hungría se ha convertido en un país que ha ido derivando hacia una usurpación progresiva de espacios decisivos para la democracia, algo contrario al modelo europeo basado en la igualdad, diversidad y la libertad: "En Hungría se está expulsando a los homosexuales del campo del derecho". Por ello, Madina no entiende qué hace Pablo Casado ordenando a sus eurodiputados votar en contra de todos las democracias de Europa y quedarse al lado de los partidos neofascitas. Me alegra que González Pons tuviera la valentía de bajarse de ahí", explica Madina.

Sémper se muestra preocupado por la degeneración de los principios en los que se cimenta la Unión Europea, como las libertades de prensa, la separación de poderes y la libertad sexual. "Lo raro no es la actitud de González Pons, sino la posición de todos los diputados que votaron en contra de los principios en los que se sustenta Europa", dice e insiste en que "nos jugamos mucho" con esto y hay que ser "extraordinariamente contundentes en la defensa de esos valores".