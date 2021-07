"¿Te has cortado el pelo?", "¿Te has caído?" y otras preguntas absurdas que hace la gente

En Más de uno nos reímos de la mano de nuestros humoristas, Jesús Manzano, Goyo Jiménez, Sara Escudero y Borja Fernández.

Jesús Manzano hace un repaso de las preguntas absurdas que hace la gente, como por ejemplo, "¿Te has cortado el pelo?", "¿Te has caído?" o "¿Te has puesto gafas?".

Además, se incorporan a la conversación sus hermanos, Marinuri y Ángel, para realizar un concurso con unas preguntas muy difíciles.

Manuel Comino, el guionista de Camacho: "se ha jodido la cosa"

Carlos Alsina entrevista a Manuel Comino, el guionista de José Antonio Camacho. Es decir, es el responsable de los comentarios de Camacho en las retransmisiones de los partidos de la Selección española. Comino nos revela de dónde saca la inspiración para hacer esos comentarios tan reseñables como "hay que chutar entre los tres palos, si tiramos fuera no es gol" o el que dijo al perder en los penaltis contra Italia, "se ha jodido la cosa".

La Asociación de Locutores Antiguos ayuda a Alsina a mejorar su programa

Tras recibir los datos del Estudio General de Medios (EGM), varios expertos en medios mostraron sus impresiones y entre otras cosas, apuntaron que las radios tienen que reinventarse y sorprender con nuevas propuestas de contenidos para recuperar "la magia de nuestros años dorados".

Por ello, en Más de uno contactamos con el presidente de ALA Madrid (Asociación de Locutores Antiguos), don Pancracio Roncal y Sanchís que nos da algunas pautas para mejorar la calidad. Además, se incorpora a la conversación una integrante de este grupo de locutores antiguos, doña Matilde Vázquez-Beltrán.

Nuevo episodio de 'Sabor de ardor'

Por otra parte, emitimos un nuevo episodio de la desaparecida radionovela venezolana: 'Sabor de ardor'. Amanda Patricia descubre que está embarazada, pero ¿de quién? ¿De Fermín Eduardo, Emilio Adriano o de algún otro amante?