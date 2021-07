España cae con honores en los penaltis e Italia jugará la final de la Eurocopa

LEER MÁS Así hemos vivido el Italia-España de semifinales de la Eurocopa 2020

Gran ambiente en Wembley para vivir uno de los clásicos de las selecciones europeas. Italia y España se citaban para luchar por un puesto en la Eurocopa 2020 y lo hacían ante 11.000 italianos y 9.000 españoles.

El partido arrancó con todos los ingredientes de partidazo, de gran encuentro. Presión intensa de ambos conjuntos. Y primeras ocasiones para los italianos que estrellaban un balón en el palo en una jugada anulada por fuera de juego.

Pasados los primeros minutos los de Luis Enrique ponían la tranquilidad, la calma, el toque de 'La roja' para apaciguar el ímpetu de los 'Azzurri'. Llegaban las primeras jugadas de combinación y las primeras ocasiones de peligro. No obstante, los de Mancini también llegaban con peligro a la puerta de Unai Simón, que salió en falso y pudo llegar el primero para Italia.

La primera clara para España llegó en el minuto 25 de la primera parte con un disparo de Dani Olmo que sacó Donnarumma abajo. Paradón del portero italiano que salvaba la primera en los mejores minutos de la Selección con un buen Dani Olmo jugando de espaldas a la portería.

El silbido del alemán Felix Brich para marcar el descanso en Wembley sin un claro dueño del partido. Con sensación de que el que hiciese el gol tendría pie y medio en la final del próximo domingo.

Arrancaba la segunda mitad en Londres con error de Unai Simón sacando el balón en largo y provocando un córner para los de Mancini. Sin embargo, los de Luis Enrique aprovecharon la siguiente opción para crear peligro de la mano de Dani Olmo de nuevo. Sirvió este inicio para que los de Luis Enrique se activasen y la tuviese Busquets desde la frontal. Respondía Italia de la mano de Chiesa. Toma y daca de ambos equipos en la lucha por la final.

No paraba de intentarlo la Selección española que aprovechaba la presión alta y las recuperaciones de Busquets para salir y meter el miedo en el cuerpo a los italianos. Pero fue Chiesa quien tiró por la borda todo el trabajo de los de Luis Enrique en una contra que culminaba con un buen gol.

Tras el gol, llegaban los primeros cambios. Inmobile se iba por Berardi y Morata entraba al terreno de juego por un Ferrán Torres que no estuvo muy acertado en los 60 minutos de juego. No se amedrentaron los española y pudieron empatar por medio de Oyarzabal que no acertó a conectar un pase de Koke. Posteriormente, fue Dani Olmo el que pudo marcar para España.

Dani Olmo, referente en ataque

Con el 1-0 Italia volvió a ser la Italia que todos conocemos y se encerró a defender el resultado. Para abrir el candado azzurro Luis Enrique hizo más movimientos en el banquillo y retiró a Oyarzabal y Koke para meter a Gerard Moreno y Rodri Hernández.

Jugaban cómodos los de Mancini defendiendo en su campo y apagando el juego de la selección española, que no atinaba a dar el último pase, y que sufría por las contras de los italianos. Pero llegó Morata para poner el empate tras una jugada perfecta de triangulación con Dani Olmo.

El ejercito de Luis Enrique

Una vez más en esta Eurocopa los pupilos de Luis Enrique se sobrepusieron al mazazo que supuso el gol de Chiesa. Y tras el gol siguieron atacando y poniendo contra las cuerdas a la zaga italiana. No bajaron los brazos los jugadores del conjunto española sacando la furia que caracteriza a 'La Roja'. Entra Llorente por Azpilicueta en esos momentos.

Tercera prórroga seguida en la Eurocopa 2020

Comenzaba la prórroga en Wembley, la tercera seguida para España, primera selección en la historia de marcar este hito. Con el controlo del balón, pero con imprecisiones en la elaboración. Los de Luis Enrique muy pendientes de las contras de los italianos. Aún así, la tuvieron clara tras un saque de falta y varios rebotes. Rozó el tanto Morata de nuevo.

Seguía España intentándolo, sin miedo, con valentía, para marcar el tanto que les llevase hasta la final. Mientras, Italia se tomaba su tiempo, defendía a la italiana y buscaba la contra perfecta para encontrar la victoria. En el 108 salía Pau Torres por Eric García que no podía seguir por problemas físicos debido al esfuerzo durante todo el partido. Después, llegó el susto con un gol anulado a Italia por fuera de juego.

Fatidica tanda de penaltis

De nuevo España se tuvo que someter a la suerte de los penaltis y esta vez cayó del lado de los italianos. Fallaron los dos primeros ambos selecciones, marcaron los dos siguientes y en el cuarto intento fue Morata quien falló. Jorginho hizo el tanto de la victoria.