HUMOR | Exclusiva Más de uno: 'El origen de las especies' de Darwin "era to mentira"

Se levanta el telón y aparecen Carlos Latre, Leo Harlem, Agustín Jiménez y Sara Escudero . Por el 60 aniversario de la publicación de 'El origen de las especies', de Charles Darwin en Más de uno hemos invitado al doctor Fulgencio Génesis, que asegura que "era to mentira" .

El doctor Génesis (Leo Harlem) explica que ha tenido acceso a los archivos secretos del señor Darwin y lo que ha "encontrado ahí va a cambiar todo. Era to mentira". "Lo del viaje en el Beagle, lo de la selección natural, lo de que somos monos... To falso", asegura y añade que es "más mentira que cuando tu madre te decía con la zapatilla: 'abre, que no te voy a pegar'".

Asimismo, Agustín Jiménez abre su miscelánea musical de la semana con dedicando su exploración melómana y dicharachera al género Karaoke. Propone hacer karaoke por radio, muy sencillo, él pone el comienzo de un tema y sus compañeros entran cuando su intuición musical les diga. Pierde el que entra antes o después.

Por otro lado, hablamos de una noticia que está abriendo todos los informativos en Italia, y es la de que en un pueblecito de la Toscana ha tenido que cerrar un convento porque la que era su madre superiora se ha enamorado. Se ha enamorado de un hombre y se ha ido. Tras la marcha de esta monja, de 40 años, sólo quedaban allí dos novicias demasiado jóvenes para hacerse cargo del convento, y otra ya anciana, demasiado mayor para asumir esa responsabilidad. Así que han tenido que trasladarlas a otro convento después de que éste en el que estaban cerrara por amor. Como en Más de uno nos ha parecido una historia tan bonita que hemos invitado a su protagonista, Hermana Prisciliana (Sara Escudero).

Y Carlos Latre viene con todos sus personajes, esta vez convertido en Rafa Nadal y José Ramón de la Morena.