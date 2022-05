HUMOR | LA HORA GUASA

'Estáis atrapaus in my Jaus', capítulo 1: El Cluedo radiofónico para resolver un crimen en una mansión

Nuestros humoristas Carlos Latre, Agustín Jiménez, Leo Harlem y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Hoy analizamos los resultados del festival de Eurovisión, donde España quedó tercera con la canción y actuación de Chanel. Después, jugamos a un Cluedo radiofónico donde Latre, Leo y Agustín son los protagonistas de una historia de misterio interactiva; al final de cada episodio serán los oyentes quienes deciden qué rumbo tomará la investigación en el siguiente capítulo de la serie que se llama 'Estáis atrapaus in my Jaus'. La trama va de un crimen cometido en una gigantesca mansión y deben encontrar al asesino que probablemente esté en su interior, pero hasta que no se resuelva el asesinato nadie puede salir de la mansión. Hoy, entre la cocina, el jardín o el sótano, los oyentes han decidido que los tres detectives continúen investigando pruebas en el sótano. Después, hablamos con Josep Pedrerol (Latre) que nos informa de algunas exclusivas que pueden cambiar el mundo del deporte. Por último, vuelven al programa los payasos más famosos de la radio: Cornelio y Porreti.