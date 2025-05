Pedro Piqueras confiesa cuál fue su peor momento como profesional: "El miedo escénico existe"

A finales de 2023, Pedro Piqueras se jubiló del periodismo, con 70 años recién cumplidos, y se embarcó en el trabajo de escribir. Fue así cómo ha surgido su nuevo libro "Cuando ya nada es urgente", de la editorial HarperCollins. Este escrito fue publicado el pasado 22 de abril, y habla de las memorias y recuerdos que ha tenido a lo largo de toda su vida y profesión. Para hablar de ello, Carlos Alsina ha invitado a 'La Quinta Hora' al periodista.

Uno de los aspectos más curiosos sobre las televisiones son las audiencias y las enemistades que eso puede originar entre las competencias; sin embargo, Pedro es un gran amigo de compañeros de otras cadenas como son Carlos Hipólito y Carlos Franganillo. En el caso del último, el expresentador nos cuenta que "fue un gran hallazgo" cuando comenzó a presentar. Ante la relación que mantienen, asegura que de vez en cuando hacen quedadas para cenar y que "la gente no se imagina que los tres que competíamos a las 9 de la noche, y que mataríamos por un televidente, nos llevábamos muy bien".

La gente no se imagina que los tres que competíamos a las 9 de la noche, y que mataríamos por un televidente, nos llevábamos muy bien

En el libro, aunque habla de él, no es más que una mera herramienta para poder contar cómo se ha ido desarrollando el país a lo largo de los años, pero asegura que él sólo cuenta "las cosas que yo he visto de cerca".

Todo comenzó por la radio

Además, cuenta la experiencia de cómo le contaron que sería la cara de los informativos de la noche. En ella, tal y cómo comparte en el programa, todo surgió por una prueba de radio en directo, junto a Jesús Hermida, en la que transcurrieron 30 minutos hablando y al finalizar, le dijeron que querían verle desde el despacho de la directora general. Una vez subió, Pilar Miró le dijo que "querían que hiciera el telediario de la noche", el informativo con más peso.

El pánico excénico

Una de las mayores innovaciones de las que él fue partícipe, fue cuando el formato hizo el cambio de que, al comenzar la emisión salieran unas imágenes de actualidad de los temas del día, en vez de un plano directo del presentador. Este cambio, no se debe a otra cosa que al pánico escénico que tenía Pedro, que no podía salir en pantalla, por lo que pidió que pusieran unas imágenes para poder ayudarle.

Comenta que, en su caso nunca lo había tenido, pero sí es cierto que "una vez aparece ya se te repite unos cuántos días". Piqueras recuerda ese mismo día cómo uno fatídico, que además coincidió con la huelga general de diciembre de 1988, que te tocó vivir en TVE española. Por ese entonces, tenía una amiga psicóloga a la que le pidió ayuda y le dijo que hiciera una serie de pasos, cómo escribir en un folio frases positivas tales como "me quiero y me valoro", y así no dándole tiempo a pensar en su fobia.