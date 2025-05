Juanra Bonet presenta el nuevo concurso 'Traitors': "A la gente le gusta mucho jugar a ser el malo"

'Traitors' es un formato concurso-reality internacional. Llegó a España a través de HBO MAX, presentado por Sergio Peris Mencheta. Ahora, Antena 3 recoge el testigo y pasa a presentarlo Juanra Bonet. Se estrenó el 7 de mayo a las 22.50h. A partir de entonces, cada miércoles por la noche, después del Hormiguero, hay un nuevo capítulo.

Su presentador describe el programa cómo "si asesinato en el orient express fuese un reality con pruebas de concurso exteriores espectaculares". En el concurso hay 18 jugadores, que convivirán en un Monasterio. Serán divididos en dos grupos: el de 'fieles' y el de 'traidores'. El objetivo de los 'fieles' será descubrir a los 'traidores', y el de estos, mantener oculto su rol y acabar con sus contrincantes mientras les hacen creer que están en el mismo bando.

Bonet cuenta que a través de las imágenes "estamos viendo cómo se lo montan para descubrirlos y expulsarles". Anota que, mientras todos duermen de madrugada los traidores deciden a quien matan, como en el juego de 'El pueblo duerme'.

Gana el equipo que consiga dejar al contrario sin integrantes. Los concursantes que al final, independientemente del bando que sean, podrán hacerse con un bote de 50.000 euros. Sobre los participantes asegura que "a la gente le gusta mucho jugar a ser el malo", porque todos prefieren ser del equipo de los traidores.

Juanra sabe todo sobre el concurso, como quienes son los traidores, aspecto que conocen los concursantes. "Debo ser cauto para que no me malinterpreten", explica para que los concursantes no expulsen a quien no deben por su culpa.