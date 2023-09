50 años del golpe de Estado a Allende: "Estados Unidos usó todo su poder para impedir que se consolidara su gobierno"

El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno, liderado por Augusto Pinochet, dio un golpe de estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende debido a la "gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país" y la "incapacidad del gobierno para controlar el caos".

Según los militares, solo las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros estaban en disposición de restaurar el orden y la institucionalidad. Por eso, llamaban al Presidente de la República a entregar su cargo.

Desde el Palacio de la Moneda, la sede del Gobierno, el presidente respondió a los golpistas con un rotundo 'no'. Salvador Allende anunció su decisión de seguir defendiendo a Chile "en su prestigio y en su Constitución" y rechazó la oferta de huir del país.

Aquel 11 de septiembre había un español junto a Allende en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile. Junto al presidente chileno, y hasta muy poco antes de que los golpistas bombardeasen la sede del gobierno, se encontraba su asesor personal durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular, Joan Garcés.

Estados Unidos dedicó todo su poder para derrotar al gobierno de Allende

El mismo día que Salvador Allende asumió su mandato, el 5 de noviembre de 1970, Estados Unidos lanzó una orden para "usar todo su poder disponible para derrotar a Allende, para impedir que se consolidara su gobierno", explica en 'Más de uno' Joan Garcés.

Chile tiene la singularidad de que nunca el jefe del ejército se había sublevado contra el jefe del estado desde que los españoles llegaron en el siglo XVI. "La primera vez en la historia que se subleva, es ese día. Por consiguiente, la corriente republicana del ejército chileno ese día muere", cuenta.

En definitiva, ese 11 de septiembre "es un día de ataque a la República de Chile, dirigido y condicionado por la política de tres años de Estados Unidos de desestabilizar económica y socialmente un país latinoamericano".

Allende pidió a Garcés que saliera del Palacio de la Moneda

Cuando los militares bombardearon el Palacio de la Moneda, Allende pidió a sus colaboradores que se marchasen del lugar. "Allende era un hombre muy humano que no quería víctimas inútiles", recuerda Garcés.

"A mí, me hizo una excepción, me acompañó hasta la puerta principal que da a la Plaza de la Constitución, y me explicó las razones por las cuales entendía que debía salir", cuenta.

Para Allende, alguien debía contar lo que había ocurrido en el Palacio de la Moneda. Gracias a esas razones hoy podemos contar con el testimonio personal de Joan Garcés en 'Más de uno'