Testigos de la historia de España desde el Congreso: "Mucha emoción" en el juramento de Felipe y el de Leonor

Han pasado 37 años desde que el actual rey, Felipe VI, juró la Constitución como heredero de la Corona. Hoy, 31 de octubre, es el turno de su hija, la princesa Leonor, coincidiendo con el día que cumple dieciocho años. Así, la Princesa de Asturias jurará la Constitución ante las Cortes Generales, demostrando su compromiso y lealtad con el Parlamento y la Constitución.

En estos 37 años han cambiado muchas cosas en España. Una de los testigos de esos cambios desde dentro del Congreso es Esther Feito, responsable del área administrativa de dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados, que lleva trabajando allí desde 1986, el año del juramento del rey Felipe.

La labor de los periodistas en días como este

Los medios de comunicación, por ejemplo, son un ejemplo de esa evolución. Ahora hay muchos más y más diversos; medios nuevos, digitales, con otras necesidades, más programas y no sólo informativos, etc. Por eso, "hemos tenido que ir creciendo nosotros y pensando en cómo facilitar que podáis hacer todos vuestra labor", cuenta Esther a Carlos Alsina en 'Más de uno'.

Feito asegura que trata de ponerse en el lugar de los periodistas que quieren acceder a determinadas zonas del Congreso donde no todos caben. "La tribuna no ha crecido, el hemiciclo sigue siendo el mismo. No podemos meter más periodistas de los que realmente caben", dice empatizando con la labor de los medios.

Cambia la sociedad y el Congreso lo hace con ella

Cuando el rey Felipe VI juró la Constitución ella llevaba apenas cuatro meses trabajando como ujier en el Congreso. De aquellos días, cuando todavía estaba aprendiendo la vida parlamentaria, recuerda "mucha ilusión" propia de una ceremonia de tal importancia que no se había celebrado nunca.

Como se preparó la escenografía para el juramento de Felipe fue de las cosas que más me dejó impactada

"Como se preparó la escenografía fue de las cosas que más me dejó impactada. Esa conversión de la Tribuna de Oradores y de la Presidencia de la Cámara en un gran estrado precioso, con todos esos tapices y alfombras... fue muy emocionante", cuenta Feito sobre muchos de los elementos que hoy se replican en el juramento de la princesa Leonor.

Viendo las imágenes del año 86 llama la atención las pocas mujeres que había como diputadas en el Congreso. Ahora el hemiciclo realmente tiene representación de hombres y de mujeres, la media de edad también ha bajado, "han pasado muchos años, 37 años, todo evoluciona como ha evolucionado la sociedad".

Un engranaje perfecto para que todo funcione en el Congreso

El ujier mayor del Congreso,José María Mayoral, lleva trabajando en la Cámara Baja desde 1980. En las primeras horas de la mañana de hoy, los ujieres del Congreso ya están vestidos con el uniforme de gala "para luego no estar con prisas", y han estado repasando sus posiciones a lo largo del acto y recorrido.

En días como hoy se administra a la perfección los recursos humanos del Congreso, pero no se amplía el personal. Por ello, todos los departamentos actúan como un "engranaje" perfecto donde cada uno tiene su función.

Somos muchos actores, cada uno tiene un cometido que luego ponemos en común, y hacemos la película

"Somos muchos actores porque participamos casi todas las direcciones, y cada uno tiene un cometido que luego ponemos en común y hacemos la película", explica Mayoral.

Además, cuando asisten invitados al Congreso de los Diputados por primera vez, el personal de la Cámara también estará pendiente de conducirles a su asiento y para saludar a su tiempo a la Familia Real.

El ujier mayor del Congreso: del juramento de Felipe a Leonor

Hace 37 años, en 1986, José María ya era ujier del Congreso, pero estaba en la sección de documentación de servicios especiales. Este año, coincidiendo con el juramento de Leonor, se jubila.

"Vi el juramento de Felipe, pero no de una manera activa porque en ese momento no tenía uniforme", finaliza recordando cómo fueron de emocionantes aquellos instantes inéditos hasta entonces en la historia de España.