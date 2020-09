El teniente fiscal del Supremo denuncia que hay fiscales "contaminados ideológicamente" que intentaron influirle

El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, asegura en Más de uno que hay fiscales "contaminados ideológicamente" que intentaron influir en su decisión de pedir el archivo de las 21 querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Luis Navajas afirma que los fiscales que intentaron influir en su decisión sobre las querellas contra el Gobierno "son fiscales de altísima consideración pero en este sentido están contaminados ideológicamente". Cuando esto sucedió, el fiscal afirma que se dio cuenta de que "yo con esa tropa no podía entrar a debatir a que me dieran su consejo".

Además, el fiscal defiende a la secretaría técnica de la Fiscalía, que también ha recibido críticas al ser elegida por el Gobierno: "La secretaría técnica del Supremo es un grupo de fiscales cualificados, desde tiempo inmemorial, pero si no nos gusta el sistema vamos a cambiarlo...".

"Quería evitar filtraciones"

El fiscal se defiende de las acusaciones de no haber convocado la Junta de Fiscales para este asunto y explica que "yo no convoqué la Junta porque habría tenido que excluir a algunos compañeros, magníficos juristas, pero esclavos de su ideología es este caso, dos juristas de lo penal, que en el mes de mayo, cuando acudieron a mi despacho intentaron influenciarme en el fondo de este asunto".

Además, explica que otra de las razones por las que no convocó la Junta, aparte de porque según él, no era necesario, porque quería evitar filtraciones. Respalda también su decisión de no convocar la Junta en que "históricamente nunca se ha convocado la Junta de fiscales de sala del Supremo por un problema de esta naturaleza". Recuerda que" los fiscales tenemos prohibido por el estatuto el felicitar o censurar al Gobierno".

Sobre el informe, el fiscal argumenta que está siendo muy criticado pero dice que es un trabajo reflexivo, muy meditado y en el que no ha intervenido para nada la Fiscal General del Estado. Aunque dice asumir las críticas que puedan hacerse de su informe, si deja claro que le han herido las críticas que "de manera insólita e injusta le han hecho desde las asociaciones de fiscales".

Luis Navajas dice que hay que esperar a lo que diga el Supremo sobre su informe y si le da la razón o no: "Los que dicen que es in informe impreciso, insostenible y de mal abogado... el Supremo nos va a poner a cada uno en su lugar".

"Mi informe no está respaldando al Gobierno en sus actuaciones"

Luis Navajas defiende que su informe no está respaldando al Gobierno en sus actuaciones ni tampoco pretende olvidar a las víctimas. Asegura que ha tenido presente a las víctimas de la pandemia presentes y recalca que la fiscal responsable de víctimas a trabajado codo a codo con él. El fiscal explica que la opinión del Ministerio Fiscal en este informe es que la reparación a las víctimas tiene que llegar, pero no por la vía penal.

"Se debería examinar a los fiscales cada cinco años"

Luis Navajas cree que los fiscales deberían ser examinados cada cinco años y también defiende que se revise el sistema de elección del Fiscal General del Estado si genera tanta controversia y polémica. Además, opina que un fiscal no debería de estar más de 10 años por muy bien que lo haga.

Por último, el teniente fiscal del Supremo opina sobre el rey Juan Carlos y asegura que el fiscal que lleva el asunto judicial del rey emérito es un "muerto para las filtraciones". Cree que están saliendo cosas escandalosas del rey pero se declara monárquico aunque la conducta del emérito, como ciudadano, le parece reprobable.

Vídeo completo de la entrevista al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas

play

Seguro que te interesa...

La Fiscalía General del Estado no ve indicios para investigar al Gobierno penalmente por la gestión del Covid-19