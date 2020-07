Salvador Illa: "Hay una preocupación profunda con los brotes"

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hacer un repaso sobre la actualidad del coronavirus, los últimos rebrotes de coronavirus que afectan a nuestro país y cómo ve la situación el Gobierno y el máximo organismo sanitario que él mismo dirige.

Salvador Illa explica en Más de uno con Carlos Alsina que se sabía que tras el fin del Estado de alarma se iban a producir brotes de coronavirus, pero que la mayoría están controlados, aunque reconoce que les preocupan "profundamente" los de Aragón y Cataluña (Lleida y Barcelona). Anuncia que mantendrá una reunión con la Consellera de Salud de la Generalitat y que posteriormente, la comunidad explicará las medidas que tomarán en relación al brote en L'Hospitalet.

Afirma que la noticia positiva es que se están detectando y controlando los brotes y que el papel prioritario en este escenario corresponde a las comunidades autónomas, pero que el Gobierno actuaría si ve que la transmisión afecta a varias comunidades limítrofes o escapa al control de las autonomías: "Si la situación requiere una actuación más contundente con una limitación de algún derecho fundamental de forma generalizada, que nadie dude de que actuaríamos, aunque no estamos en ese escenario porque los brotes activos se están logrando contener con las medidas que se están aplicando".

El ministro reconoce que se está registrando un incremento de los casos, pero afirma que el 70% de ellos son asintomáticos y detectados en base a cribados, es decir, a una búsqueda activa: "No es gente que va al sistema, sino que el sistema los busca, lo cual es positivo porque demuestra que el esfuerzo en la detección precoz funciona". Además, explica que la tipología de casos que les llega son "muy leves" y con edades menores a 50 años.

Posible confinamiento en Barcelona y la disparidad entre los números

Según el informe del jueves, el Ministerio de Sanidad notificó 580 nuevos contagios, mientras que la Generalitat de Cataluña afirmó que sólo en la comunidad había habido 1.324. Preguntado sobre esta disparidad en los datos, Salvador Illa, explica que los datos aportados en el informe oficial de Sanidad se refieren a los diagnosticados el día previo y las diferencias con el informe catalán es que la Generalitat se refiere a casos comunicados el día previo que han podido ser diagnosticados otros días: "Están comunicando muchos casos porque en los últimos 14 días ha habido en total más de 8.000 casos, y más de la mitad de ellos han sido en Cataluña".

Sobre un posible confinamiento domiciliario en Barcelona, al ministro no le consta que este se haya planteado -como ya comunicó la alcaldesa Ada Colau-, aunque sí habla de una recomendación estricta de limitar al máximo la movilidad.

¿Se reformarán las leyes ordinarias para evitar un nuevo Estado de alarma?

Salvador Illa considera que los grupos del Congreso tendrán que hablar de este tema, pero que, en cualquier caso, cualquier limitación de derechos fundamentales tendrá que contar con el aval de un poder distinto del que lo decretó: "Debe ser así porque no se deben dar poderes al Ejecutivo sin que haya un aval de otro poder, como hemos hecho hasta ahora. El Poder Judicial mayoritariamente ha dado su aval al Ejecutivo, que ha autorizado medidas en base a los informes epidemiologicos. Modificar el marco legal exige sus tiempos".

Regreso del público a los estadios de fútbol

Por último, respecto a cuándo comenzará a regresar el público a los estadios, reconoce que por ahora no lo ve porque "presenta riesgos" que hay que evitar: "Por lo que he hablado con los expertos, hoy diríamos que no y esperaríamos a septiembre. No hemos de correr riesgos innecesarios. Entiendo que la gente quiere ir, pero hay que tener prudencia porque eventos así pueden ser diseminadores del virus".

Además, reconoce haberse sentido "muy contento" este jueves por la noche al ver la responsabilidad de los aficionados del Real Madrid al no acudir a Cibeles tras el triunfo de los blancos en LaLiga: "La gente se comportó de una manera exquisita y a mí esto me da esperanza porque si vamos por este camino y la gente es consciente de que si tiene síntomas no tiene que salir, no hará falta que tomemos medidas más drásticas".

