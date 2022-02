Rosa Santos (CEOE), sobre la subida del salario mínimo: "No hay ninguna posibilidad de negociación"

La directora de Relaciones laborales de la CEOE, Rosa Santos, que acudirá como representante de la CEOE a la reunión con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para negociar la subida del Salario mínimo Interprofesional, explica en 'Más de uno' que "no se trata de una negociación al uso por la celeridad de los plazos ante los que nos encontramos".

"No hay ninguna posibilidad de negociación"

Rosa Santos dice que "esto han sido lentejas, si quieres las comes y si no las dejas". Cree que no es el momento más adecuado para subir el salario mínimo porque no se cumple ninguno de los cuatro elementos que establece la norma: el IPC, la productividad, el incremento de la participación del trabajo en la renta y la coyuntura económica en general.

Sobre los argumentos a favor de los sindicatos para subir el salario mínimo, la directora de relaciones laborales argumenta que "los salarios en nuestro país no se fijan a través del salario mínimo interprofesional, se fijan a través de la negociación colectiva".

"El salario mínimo interprofesional tiene un espacio muy relativo en España"

La directora de relaciones laborales de la CEOE asegura que "el salario mínimo tiene un espacio muy relativo en España".

Además, señala que "el planteamiento que hace el Gobierno y los sindicatos es un poco peligroso porque en la práctica supone una intromisión muy importante en la negociación colectiva".