El repaso de Ayuso al feminismo: "Son malcriadas que traen debates cursis y ñoños"

“La visión que las feministas de la izquierda trasladan es la de mujeres que no tenemos que tener responsabilidad de nuestros actos”, ha afirmado Isabel Díaz Ayuso en ‘Más de uno’. La presidenta del PP de Madrid respondía así a Alsina refiriéndose a la frase que pronunció durante el Congreso de la región.

La popular dijo en el acto que la forma de ver la vida con la política feminista del Gobierno es “propia de malcriadas que aspiran a llegar a casa solas y borrachas”, lo que ha explicado a Alsina en ‘Más de uno’: “Son malcriadas que no tienen en cuenta lo que cuesta llegar a según qué sitios y hacen un flaco favor a los ejemplos de mujeres que han sorteado barreras”.

Ayuso también ha señalado que una mujer de Vallecas definió la visión del Gobierno como “feminismo machista”, un término que ella empleará de aquí en adelante: “Lo empleo porque me encanta. Nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser y no van a los problemas de raíz. Es un momento difícil para España y siempre estamos en los mismos debates estériles. Te muestra que son malcriadas que no han tenido responsabilidades en su vida”.

"Nos dicen a las mujeres cómo tenemos que ser (...) Siempre estamos en los mismos debates estériles, cursis y ñoños".

Así, la líder regional los ha llamado debates “cursis y ñoños”. “Mira que le gusta al Gobierno de Sánchez que crezcan esos debates, que son propios de personas que han tenido una vida fácil”, ha dicho Ayuso.

La opinión de Ayuso sobre la baja por reglas dolorosas

Sobre la baja por reglas dolorosas, Ayuso ha comentado que “de toda la vida, si alguien se encuentra mal, pedía la baja y se iba a casa”, por lo que se muestra contraria al texto del anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros al respecto: “Me parece bien explorar esa vía, pero todas las mujeres lo hemos pasado mal. No aporta gran cosa, cuando nos encontramos mal necesitamos una baja, pero el resto del tiempo hay que salir a trabajar y pelear”.

Por último, ha lanzado un mensaje a los “socialistas” que le dan “lecciones”: “Desde los 12 o 13 años decidí que nada me iba a frenar, salí a pelear. Me dicen muchas cosas y les digo ‘pues soy más mujer que tú, que todos los socialistas que me han dado lecciones estos días’. Las que vemos así la vida, ¿no tenemos derecho a opinar? No me da la gana que me digan cómo tengo que comportarme”.