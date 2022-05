Isabel Díaz Ayuso: "Los odiadores de España celebran un trato humillante al rey con el silencio cómplice del Gobierno"

LEER MÁS Ayuso anuncia que adaptará el IRPF el próximo año para compensar la subida de precios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue elegida el pasado viernes como nueva líder del PP de Madrid durante el XVII Congreso Autonómico Extraordinario del partido.

En su primera entrevista con dicho cargo, la presidenta del PP de Madrid expresa en 'Más de uno' su alegría por su nombramiento y afirma que "ya se acabó el culebrón". Ahora, mantiene que se inicia "una nueva etapa" para renovar la organización.

"Tengo claro que todas aquellas personas que han promovido un daño a la imagen del gobierno de la Comunidad de Madrid, para mí están apartadas", dice sobre la honradez e integridad de su Gobierno.

"Juan Carlos I no tiene por qué dar explicaciones"

En relación a la visita del rey Juan Carlos y su encuentro con el rey Felipe VI, la presidenta no comparte la postura del Gobierno y sus socios exigiendo explicaciones al rey emérito. "Explicaciones ¿de qué? si no tiene una causa pendiente Juan Carlos I no tiene por qué darlas", sostiene Ayuso.

Explicaciones ¿de qué? si no tiene una causa pendiente Juan Carlos I no tiene por qué darlas

Asimismo, acusa al Gobierno del mal trato que se le está dando al rey emérito porque piensa que "es algo que beneficia a la izquierda". "Los enemigos odiadores de España están celebrando un trato humillante al rey frente el silencio cómplice y cobarde del presidente del Gobierno", asegura la presidenta madrileña.

Elecciones andaluzas

Con motivo de las elecciones de Andalucía, que se celebran el próximo 19 de junio, Ayuso asegura que el actual presidente de la Junta de Andalucía, su compañero de partido Juanma Moreno, busca obtener una amplia mayoría.

Al hilo de esto, defiende que Andalucía ha ganado peso e importancia desde que gobierna el Partido Popular; "del socialismo se sale; en Andalucía han salido y les va mucho mejor".

Ayuso califica de "malcriadas" a las feministas de izquierda

Sobre sus polémicas palabras tachando a las mujeres de izquierdas de "malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas a casa", Ayuso se reafirma en sus declaraciones e insiste en que "la visión que las feministas de la izquierda trasladan es la de mujeres que no tienen ninguna responsabilidad de sus actos".

Ese feminismo machista que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser pero que no va a los verdaderos problemas

Así, critica "ese feminismo machista que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser pero que no va a los verdaderos problemas". Por ello, prefiere alejarse de los "debates cursis y ñoños" y defiende la actitud de las mujeres fuertes y trabajadoras.

"El aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente"

En cuanto a la penalización o legalidad del aborto, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que jamás se habría metido en las sucesivas reformas de la ley del aborto.

"Defiendo que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente", mantiene Ayuso, mientras hace un llamamiento a la responsabilidad, pues "no debe ser usado como un método anticonceptivo".

Confusa explicación sobre la deflactación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció ayer la medida de deflactación de todos los tramos del IRPF en 2023, lo que compensaría el impacto de la inflación en los bolsillos de los contribuyentes.

Según explica Ayuso de forma algo confusa, la idea es corregir los tramos autonómicos para el IRPF, "ajustarlos hacia abajo de manera que sigas pagando los mismos impuestos que antes". Así, aunque al ingresar más dinero el ciudadano debería pasar al siguiente tramo, se quedaría en el actual.

Por el momento se está estudiando cómo van a deflactar estos tramos, si mediante la inflación o el IPC, es decir, según los salarios o los precios. Esto no supondría una bajada de impuestos, sino hacer ajustes para mantenerlos tal y como están.