¿Cómo va a repercutir en el consumidor el incidente con el Ever Given?

El buque Ever Given ha sido reflotado parcialmente tras seis días encallado en el Canal de Suez. El bloqueo de uno de las rutas marítimas más importantes a nivel internacional también ha supuesto un problema para el comercio y las exportaciones de productos españoles. En Más de uno hablamos José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, que comenta los principales problemas que ha supuesto para la industria española y cómo la suspensión de va a repercutir en el consumidor.

Morata señala que el triunfo de las maniobras que intentaban revolcar la nave es una gran noticia, porque esto significa que se espera pronto la apertura del canal. Explica que el cese de actividad de la ruta más corta entre Asia y Europa ha supuesto que se pierdan unos 9.500 millones de dólares al día y que a Valencia le ha afectado especialmente porque el 25% de los movimientos marítimos que hay en la ciudad son con Asia.

"Cualquier producto que exportemos tiene componentes asiáticos"

Además, recuerda que no solo se transportan mercancías desde el continente asiático, sino que también llega petróleo y gas. "Gran parte de la industria valenciana trabaja con gas, como la cerámicas de Castellón", insiste, y añade que la paralización de la llegada de combustible comprometía el futuro de muchas fábricas que están abiertas. Relata que la cadena de suministro se rompía, pero no por la entrada y asegura que, hoy en día, "cualquier producto que exportemos tiene una parte de componentes que viene de Asia". "No solo dejamos de importar bienes de consumo, sino también bienes que se incorporan a nuestras exportaciones", reitera.

"15 y 20 días para retomar la actividad habitual en los puertos"

Sobre cuándo se podrá retomar la normalidad en los puertos, Morata se muestra poco optimista de que pueda conseguirse pronto y explica que habrá unos días de transición. Comenta que, a pesar de que todas las navieras y los puertos han tomado medidas de ampliar los horarios, se van a necesitar al menos entre 15 y 20 días para retomar la actividad habitual. El presidente de la Cámara considera que, por mucho que aumente la cabida de 52 barcos al día que tenía el Canal de Suez hasta ahora, todavía queda mucho por hacer.

"El consumidor lo notará en un aumento de precios"

El bloqueo de las exportaciones e importaciones marítimas motivará un incremento del precio de algunos productos, según Morata. "El consumidor lo va a notar porque esto al final siempre repercute en los precios", explica, aunque añade que será algo a corto plazo y desde el sector no creen que esto pueda generar problemas de escasez en los productos.

"Se reforzarán las medidas, pero no cambiará el sistema"

También niega que haya que cambiar el sistema porque estima que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo y que "las medidas tecnológicas permiten que los barcos y los aviones sean cada vez más seguros". "Después de una situación como estas, siempre se refuerzan las medidas de seguridad para evitar que vuelva a suceder algo así y que no haya problemas de este tipo. Se reforzarán las medidas, pero no cambiará el sistema ni se prohibirá el paso de este tipo de barcos por ningún estrecho problemático", reflexiona.