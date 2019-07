Plácido Domingo: "Mi carrera no hubiese sido lo que es si no hubiese sido por Pavarotti"

TENOR Y BARÍTONO

Plácido Domingo nos cuenta en Más de uno cómo comenzó la relación de 'Los tres tenores' y habla de la "guerra amistosa" con Luciano Pavarotti, "mi carrera no hubiese sido lo que es sin él y la suya no hubiese sido lo que era si no estaba yo", confiesa. Por otro lado, recuerda su infancia en México y el terrible terremoto que acabó con la vida de parte de su familia.