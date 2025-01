Óscar López acusa a Ayuso de "perseguir" al Gobierno: "Le cogió el gustillo después de cargarse a Casado"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará la próxima semana en el Tribunal Supremo para declarar como investigado por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz declarará el próximo 29 de enero después de que el juez del Supremo Ángel Hurtado adoptara esta decisión al considerar apuntalada su presunta participación en la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por fraude fiscal, y sus conversaciones para llegar a un pacto con el Ministerio Público.

Es "imposible" que el fiscal general sea procesado por el juez

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, considera "imposible" que el fiscal general sea procesado por el juez. "Ese tipo de razonamientos son propios de la Inquisición, usted es inocente, salvo que se demuestre lo contrario", argumenta a la vez que defiende que respeta "profundamente la Justicia, más que algunos jueces incluso".

Por ello, se muestra "radicalmente en contra de las denuncias falsas, de investigaciones prospectivas, de condenas injustas mediáticas".

Denuncia la "estrategia política" en contra del Gobierno

Para Óscar López, para tapar el crecimiento económico, la subida de las pensiones, la bajada de la inflación o la subida del salario mínimo, "hay una estrategia política" detrás, "un ciclo de bulo donde se presenta una denuncia falsa",

"Tengo la sensación de que yo respecto más la separación de poderes que algunos otros", asegura poniéndose la medalla.

Es "optimista" con la renovación del convenio de Muface

En 72 horas termina el plazo para presentarse a la segunda licitación -pues la primera quedó desierta- de Muface, que da cobertura sanitaria a alrededor de un millón y medio de funcionarios mutualistas.

Por el momento, sigue sin renovarse el convenio de Muface para prestar atención sanitaria a los funcionarios para los tres próximos años. Adeslas y DKV, dos de las aseguradoras que prestaban sus servicios a los funcionarios, han afirmado que no se presentarán a la licitación porque estarían en pérdidas, mientras que Asisa sigue estudiando los pliegos del contrato.

Nadie podrá acusar a este gobierno de no haber hecho un esfuerzo sin precedentes

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, asegura que su ministerio está trabajando intensamente para resolverlo cuanto antes y se muestra "casi convencido" de que van a llegar a un acuerdo.

"Nadie podrá acusar a este gobierno de no haber hecho un esfuerzo sin precedentes, el que no ha hecho nadie", dice López a la vez que recuerda que todos los mutualistas están cubiertos por la prórroga de la ley de contratos y, por tanto," tienen su servicio con normalidad".

Con todo, insiste en que es "optimista" y que hay diferentes fórmulas para renovar el concierto de Muface que dependen de futuros -y próximos- acuerdos.

Rifirrafe por la mayoría social del Gobierno y la parlamentaria

El miércoles el Congreso de los Diputados rechazó la prórroga de los decretos leyes que presentaba el Gobierno donde se incluía desde la subida de pensiones hasta las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA.

El fracaso parlamentario, argumenta Alsina, demuestra que el Gobierno carece de una mayoría social que le respalde en el Congreso. Sin embargo, el ministro se lo discute: "será sin mayoría parlamentaria, en todo caso", pues cree que sí hay una mayoría social a favor de la subida de las pensiones, de la ley de vivienda o del aumento del salario mínimo.

Sí creo que la mayoría social respalda a las políticas de este Gobierno

"Yo sí creo que la mayoría social respalda a las políticas de este Gobierno", insiste López mientras se enzarza con Alsina en una discusión al respecto de las diferencias entre la mayoría social y la parlamentaria.

Tanto el Partido Popular como Junts per Cataluña se han mostrado a favor de la subida de las pensiones, pero en una ley independiente. "Hay quien ha intentado subir las pensiones, que es el gobierno, y hay quien ha votado en contra, que es el PP", dice. Por tanto, la "pelota" para que estas medidas salgan adelante ahora mismo "está en el tejado de quienes votaron que no".

El ministro no se fía de que Feijóo vaya a apoyar la subida de las pensiones y le afea que no haga política para adultos: "yo creí que el señor Feijóo llegaba para hacer otro tipo de política, y, sin embargo, he visto algo lamentable".