Montero: "No me doy por vencida, voy a seguir explorando fórmulas que permitan actualizar las entregas a cuenta"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoce en Más de uno que el informe de la Abogacía del Estado sobre la financiación autonómica se pidió la semana pasada. Además, señala que no se rinde y que va "a seguir explorando fórmulas que permitan actualizar las entregas a cuenta". Asimismo, culpa a PP y Ciudadanos del bloqueo de la situación .

Financiación autonómica

Durante su entrevista en Más de uno, María Jesús Montero, asegura que el informe de la Abogacía del Estado sobre la financiación autonómica se pidió la semana pasada y se estaba redactando y recalca que ya era conocedor y que hasta ahora se hacía solo verbalmente. Aunque la ministra apunta que no se va a rendir y que va a continuar "explorando fórmulas que permitan actualizar las entregas a cuenta". Además, culpa a los partidos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos del bloqueo de la situación.

Por otro lado, reconoce que es posible que haya recortes tanto en las Comunidades Autónomas como en el Estado, ya que "el hecho de que uno tenga sometido a un país a no tener presupuestos es lo que tiene". Además, continúa, "Por dos veces han podido actualizar las entregas a cuenta y por dos veces PP y Cs lo han rechazado".

En cuanto a la reforma del Modelo de Financiación Autonómica, la ministra en funciones comenta que le parece curioso el PP ha tenido cinco años para reformarlo, ahora lo pida, "tengo la impresión de que se han olvidado de su experiencia de gobierno, se ha situado en una posición en la que no conoce los límites de la legalidad".

Formación de Gobierno

Por ello, pide la abstención de las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera, "no pedimos un voto a favor, entiendo que no sea un sí, pero sí la abstención, como lo hizo el PSOE" con Rajoy. Además, insiste en que no hay otra alternativa y les insta a tener "altura de miras". Asimismo, descarta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sea partidario de acudir a nuevas elecciones, "es una tontería" y recalca que los más interesados son el resto de partidos.

En lo que se refiere a Unidas Podemos, Montero explica que la propuesta que le hizo el Gobierno "fue robusta, generosa y daba satisfacción a sus expectativas". Pero cuenta que recibieron un portazo, descalificaciones e insultos, "todo eso ha llevado a instalarse una desconfianza que no hace viable un gobierno de coalición", dice.

Presupuestos

Sobre los Presupuestos, confirma que están preparando unos nuevos, "hemos estado trabajando en ver cómo se podría tener el esqueleto, a sabiendas de que es imposible poder tramitar nada", declara. También destaca que lo hacen con una revisión al alza de la economía.

Open Arms

La ministra Montero aclara que el Gobierno socialista ha actuado con "la sensibilidad suficiente como para colocar la inmigración en uno de los primeros asuntos europeos" y añade "no se trata del voluntarismo, la inmigración no es un problema de los países en frontera, sino en conjunto de la Unión Europea".

